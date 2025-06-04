IDR - Indonezijska rupija

Indonezijska rupija je valuta Indonezija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Indonezijska rupija tečaj IDR u USD. Valutni kod za Rupijevi je IDR , a simbol valute je Rp. Ispod ćete pronaći tečajeve za Indonezijska rupija i pretvarač valuta.