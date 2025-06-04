  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. IDR

idr
IDR - Indonezijska rupija

Indonezijska rupija je valuta Indonezija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Indonezijska rupija tečaj IDR u USD. Valutni kod za Rupijevi je IDR, a simbol valute je Rp. Ispod ćete pronaći tečajeve za Indonezijska rupija i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

idr
IDRIndonezijska rupija

Statistika Indonezijska rupija

NazivIndonezijska rupija
SimbolRp
Manja jedinica1/100 = Sen (zastarjelo)
Simbol manje jediniceSen (zastarjelo)
Najbolja konverzija IDRIDR u USD
Najbolji grafikon IDRGrafikon IDR u USD

Profil Indonezijska rupija

KovaniceČesto korišteno: Rp100, Rp200, Rp500
Rijetko korišteno: Rp50, Rp1000
NovčaniceČesto korišteno: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
Središnja bankaSredišnja banka Republike Indonezije
Korisnici
Indonezija, Istočni Timor

Zašto vas zanima IDR?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za IDRDobiti tečajeve IDR na moj telefonDobiti API za podatke o valuti IDR za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17661
GBP / EUR1.14660
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34910
USD / CHF0.790014
USD / CAD1.36680
EUR / JPY184.292
AUD / USD0.670878

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%