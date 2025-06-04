IDR - Indonezijska rupija
Indonezijska rupija je valuta Indonezija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Indonezijska rupija tečaj IDR u USD. Valutni kod za Rupijevi je IDR, a simbol valute je Rp. Ispod ćete pronaći tečajeve za Indonezijska rupija i pretvarač valuta.
Statistika Indonezijska rupija
|Naziv
|Indonezijska rupija
|Simbol
|Rp
|Manja jedinica
|1/100 = Sen (zastarjelo)
|Simbol manje jedinice
|Sen (zastarjelo)
|Najbolja konverzija IDR
|IDR u USD
|Najbolji grafikon IDR
|Grafikon IDR u USD
Profil Indonezijska rupija
|Kovanice
|Često korišteno: Rp100, Rp200, Rp500
Rijetko korišteno: Rp50, Rp1000
|Novčanice
|Često korišteno: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
|Središnja banka
|Središnja banka Republike Indonezije
|Korisnici
Indonezija, Istočni Timor
