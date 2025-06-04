UYU - Urugvajski pezo

Urugvajski pezo je valuta Urugvaj. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Urugvajski pezo tečaj UYU u USD. Valutni kod za Pesos je UYU , a simbol valute je $U. Ispod ćete pronaći tečajeve za Urugvajski pezo i pretvarač valuta.