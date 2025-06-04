  1. Početna
UYU - Urugvajski pezo

Urugvajski pezo je valuta Urugvaj. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Urugvajski pezo tečaj UYU u USD. Valutni kod za Pesos je UYU, a simbol valute je $U. Ispod ćete pronaći tečajeve za Urugvajski pezo i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Urugvajski pezo

NazivUrugvajski pezo
Simbol$U
Manja jedinica1/100 = Centésimo
Simbol manje jediniceCentésimo
Najbolja konverzija UYUUYU u USD
Najbolji grafikon UYUGrafikon UYU u USD

Profil Urugvajski pezo

KovaniceČesto korišteno: $U1, $U2, $U5, $U10
NovčaniceČesto korišteno: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
Središnja bankaSredišnja banka Urugvaja
Korisnici
Urugvaj

Zašto vas zanima UYU?

Želim...

