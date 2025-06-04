UYU - Urugvajski pezo
Urugvajski pezo je valuta Urugvaj. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Urugvajski pezo tečaj UYU u USD. Valutni kod za Pesos je UYU, a simbol valute je $U. Ispod ćete pronaći tečajeve za Urugvajski pezo i pretvarač valuta.
Statistika Urugvajski pezo
|Naziv
|Urugvajski pezo
|Simbol
|$U
|Manja jedinica
|1/100 = Centésimo
|Simbol manje jedinice
|Centésimo
|Najbolja konverzija UYU
|UYU u USD
|Najbolji grafikon UYU
|Grafikon UYU u USD
Profil Urugvajski pezo
|Kovanice
|Često korišteno: $U1, $U2, $U5, $U10
|Novčanice
|Često korišteno: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
|Središnja banka
|Središnja banka Urugvaja
|Korisnici
Urugvaj
