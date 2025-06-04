  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. LAK

lak
LAK - Laoski kip

Laoski kip je valuta Laos. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Laoski kip tečaj LAK u USD. Valutni kod za Kips je LAK, a simbol valute je ₭. Ispod ćete pronaći tečajeve za Laoski kip i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

lak
LAKLaoski kip

Statistika Laoski kip

NazivLaoski kip
Simbol
Manja jedinica1/100 = Att
Simbol manje jediniceAtt
Najbolja konverzija LAKLAK u USD
Najbolji grafikon LAKGrafikon LAK u USD

Profil Laoski kip

KovaniceČesto korišteno:
Rijetko korišteno: Att10, Att20, Att50
NovčaniceČesto korišteno: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Rijetko korišteno: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
Središnja bankaBanka Laosa P.D.R.
Korisnici
Laos

Zašto vas zanima LAK?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za LAKDobiti tečajeve LAK na moj telefonDobiti API za podatke o valuti LAK za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17646
GBP / EUR1.14667
USD / JPY156.650
GBP / USD1.34902
USD / CHF0.790088
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.293
AUD / USD0.670829

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%