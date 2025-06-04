LAK - Laoski kip
Laoski kip je valuta Laos. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Laoski kip tečaj LAK u USD. Valutni kod za Kips je LAK, a simbol valute je ₭. Ispod ćete pronaći tečajeve za Laoski kip i pretvarač valuta.
Statistika Laoski kip
|Naziv
|Laoski kip
|Simbol
|₭
|Manja jedinica
|1/100 = Att
|Simbol manje jedinice
|Att
|Najbolja konverzija LAK
|LAK u USD
|Najbolji grafikon LAK
|Grafikon LAK u USD
Profil Laoski kip
|Kovanice
|Često korišteno:
Rijetko korišteno: Att10, Att20, Att50
|Novčanice
|Često korišteno: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Rijetko korišteno: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
|Središnja banka
|Banka Laosa P.D.R.
|Korisnici
Laos
Zašto vas zanima LAK?
