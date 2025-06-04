  1. Početna
DOGE - Dogecoin

Valutni kod za Dogecoini je DOGE, a simbol valute je Ɖ. Ispod ćete pronaći tečajeve za Dogecoin i pretvarač valuta. Također se možete pretplatiti na naše valutne biltene s dnevnim tečajevima i analizama, čitati Xe Currency Blog ili ponijeti tečajeve DOGE sa sobom pomoću naših Xe Currency aplikacija i web stranice.

Odaberite valutu

DOGEDogecoin

Dogecoin Informacije
Dogecoin je otvorena izvorna peer-to-peer digitalna valuta, omiljena među Shiba Inu psima širom svijeta.

Rizici korištenja Dogecoina
Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane kroz vrijeme i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata u kojima su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.

Povijest Dogecoina
Izvorno stvoren kao šala, Dogecoin su kreirali IBM-ov softverski inženjer Billy Markus i Adobe-ov softverski inženjer Jackson Palmer. Željeli su stvoriti peer-to-peer digitalnu valutu koja bi mogla doseći širu demografiju od Bitcoina. Osim toga, željeli su je udaljiti od kontroverzne povijesti drugih kovanica. Dogecoin je službeno lansiran 6. prosinca 2013., a unutar prvih 30 dana bilo je više od milijun posjetitelja na Dogecoin.com.

Relevantne veze
Za više informacija potičemo vas da posjetite donje veze.

Statistika Dogecoin

NazivDogecoin
Manja jedinica1/100000000 = N/A
Simbol manje jediniceN/A

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17635
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.643
GBP / USD1.34852
USD / CHF0.790152
USD / CAD1.36687
EUR / JPY184.267
AUD / USD0.670672

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%