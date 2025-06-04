DOGE - Dogecoin
Dogecoin Informacije
Dogecoin je otvorena izvorna peer-to-peer digitalna valuta, omiljena među Shiba Inu psima širom svijeta.
Rizici korištenja Dogecoina
Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane kroz vrijeme i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata u kojima su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.
Povijest Dogecoina
Izvorno stvoren kao šala, Dogecoin su kreirali IBM-ov softverski inženjer Billy Markus i Adobe-ov softverski inženjer Jackson Palmer. Željeli su stvoriti peer-to-peer digitalnu valutu koja bi mogla doseći širu demografiju od Bitcoina. Osim toga, željeli su je udaljiti od kontroverzne povijesti drugih kovanica. Dogecoin je službeno lansiran 6. prosinca 2013., a unutar prvih 30 dana bilo je više od milijun posjetitelja na Dogecoin.com.
Statistika Dogecoin
|Naziv
|Dogecoin
|Manja jedinica
|1/100000000 = N/A
|Simbol manje jedinice
|N/A
Zašto vas zanima DOGE?
