DOGE - Dogecoin

Dogecoin Informacije

Dogecoin je otvorena izvorna peer-to-peer digitalna valuta, omiljena među Shiba Inu psima širom svijeta.

Rizici korištenja Dogecoina

Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane kroz vrijeme i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata u kojima su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.

Povijest Dogecoina

Izvorno stvoren kao šala, Dogecoin su kreirali IBM-ov softverski inženjer Billy Markus i Adobe-ov softverski inženjer Jackson Palmer. Željeli su stvoriti peer-to-peer digitalnu valutu koja bi mogla doseći širu demografiju od Bitcoina. Osim toga, željeli su je udaljiti od kontroverzne povijesti drugih kovanica. Dogecoin je službeno lansiran 6. prosinca 2013., a unutar prvih 30 dana bilo je više od milijun posjetitelja na Dogecoin.com.

