SHP - Funta Svete Helene

Funta Svete Helene je valuta Sveta Helena. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Funta Svete Helene tečaj SHP u USD. Valutni kod za Funti je SHP , a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Funta Svete Helene i pretvarač valuta.