SHP - Funta Svete Helene

Funta Svete Helene je valuta Sveta Helena. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Funta Svete Helene tečaj SHP u USD. Valutni kod za Funti je SHP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Funta Svete Helene i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Funta Svete Helene

NazivFunta Svete Helene
Simbol£
Manja jedinica1/100 = Funta Svete Helene
Simbol manje jedinicep
Najbolja konverzija SHPSHP u USD
Najbolji grafikon SHPGrafikon SHP u USD

Profil Funta Svete Helene

KovaniceČesto korišteno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
NovčaniceČesto korišteno: £5, £10, £20
Korisnici
Sveta Helena

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17732
GBP / EUR1.14659
USD / JPY156.516
GBP / USD1.34990
USD / CHF0.789749
USD / CAD1.36700
EUR / JPY184.269
AUD / USD0.671205

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%