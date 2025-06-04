SHP - Funta Svete Helene
Funta Svete Helene je valuta Sveta Helena. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Funta Svete Helene tečaj SHP u USD. Valutni kod za Funti je SHP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Funta Svete Helene i pretvarač valuta.
Statistika Funta Svete Helene
|Naziv
|Funta Svete Helene
|Simbol
|£
|Manja jedinica
|1/100 = Funta Svete Helene
|Simbol manje jedinice
|p
|Najbolja konverzija SHP
|SHP u USD
|Najbolji grafikon SHP
|Grafikon SHP u USD
Profil Funta Svete Helene
|Kovanice
|Često korišteno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Novčanice
|Često korišteno: £5, £10, £20
|Korisnici
Sveta Helena
Sveta Helena
