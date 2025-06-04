  1. Početna
LYD - Libijski dinar

Libijski dinar je valuta Libija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Libijski dinar tečaj LYD u USD. Valutni kod za Dinar je LYD, a simbol valute je LD. Ispod ćete pronaći tečajeve za Libijski dinar i pretvarač valuta.

LYDLibijski dinar

Statistika Libijski dinar

NazivLibijski dinar
SimbolLD
Manja jedinica1/1000 = Dirham
Simbol manje jediniceDirham
Najbolja konverzija LYDLYD u USD
Najbolji grafikon LYDGrafikon LYD u USD

Profil Libijski dinar

NovčaniceČesto korišteno: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
Središnja bankaSredišnja banka Libije
Korisnici
Libija

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17706
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.573
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789956
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.295
AUD / USD0.670921

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%