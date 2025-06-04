LYD - Libijski dinar
Libijski dinar je valuta Libija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Libijski dinar tečaj LYD u USD. Valutni kod za Dinar je LYD, a simbol valute je LD. Ispod ćete pronaći tečajeve za Libijski dinar i pretvarač valuta.
Statistika Libijski dinar
|Naziv
|Libijski dinar
|Simbol
|LD
|Manja jedinica
|1/1000 = Dirham
|Simbol manje jedinice
|Dirham
|Najbolja konverzija LYD
|LYD u USD
|Najbolji grafikon LYD
|Grafikon LYD u USD
Profil Libijski dinar
|Novčanice
|Često korišteno: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
|Središnja banka
|Središnja banka Libije
|Korisnici
Libija
Libija
Zašto vas zanima LYD?
