SOS - Somalski šiling
Somalski šiling je valuta Somalija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Somalski šiling tečaj SOS u USD. Valutni kod za Šilinga je SOS, a simbol valute je S. Ispod ćete pronaći tečajeve za Somalski šiling i pretvarač valuta.
Statistika Somalski šiling
|Naziv
|Somalski šiling
|Simbol
|S
|Manja jedinica
|1/100 = Senti
|Simbol manje jedinice
|Senti
|Najbolja konverzija SOS
|SOS u USD
|Najbolji grafikon SOS
|Grafikon SOS u USD
Profil Somalski šiling
|Kovanice
|Često korišteno: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
|Novčanice
|Često korišteno: S5, S10, S20, S50, S100
|Središnja banka
|Središnja banka Somalije
|Korisnici
Somalija
Zašto vas zanima SOS?
