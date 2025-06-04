  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. SOS

sos
SOS - Somalski šiling

Somalski šiling je valuta Somalija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Somalski šiling tečaj SOS u USD. Valutni kod za Šilinga je SOS, a simbol valute je S. Ispod ćete pronaći tečajeve za Somalski šiling i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

sos
SOSSomalski šiling

Statistika Somalski šiling

NazivSomalski šiling
SimbolS
Manja jedinica1/100 = Senti
Simbol manje jediniceSenti
Najbolja konverzija SOSSOS u USD
Najbolji grafikon SOSGrafikon SOS u USD

Profil Somalski šiling

KovaniceČesto korišteno: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
NovčaniceČesto korišteno: S5, S10, S20, S50, S100
Središnja bankaSredišnja banka Somalije
Korisnici
Somalija

Zašto vas zanima SOS?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za SOSDobiti tečajeve SOS na moj telefonDobiti API za podatke o valuti SOS za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17737
GBP / EUR1.14657
USD / JPY156.517
GBP / USD1.34993
USD / CHF0.789718
USD / CAD1.36696
EUR / JPY184.278
AUD / USD0.671220

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%