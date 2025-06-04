ZAR - Južnoafrički rand

Kao trgovački centar, više valuta cirkuliralo je kroz Južnu Afriku. Prva službena valuta koja se koristila bila je gulden. Tijekom kasnog 17. stoljeća, korišten je riksdolar koji je bio prva južnoafrička valuta koja je uključivala papirnate novčanice. Tijekom britanske okupacije, 1826. godine, Kapska kolonija je prešla na sterling, iako su druge valute, uključujući španjolske dolare, američke dolare, francuske franke i indijske rupije, nastavile cirkulirati. Godine 1921. osnovana je Rezervna banka Južne Afrike kao središnja banka. Godine 1961. južnoafrički rand zamijenio je funtu prema decimaliziranom sustavu. Omjer je bio 2 ZAR prema 1 GBP.