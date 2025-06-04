  1. Početna
ZAR - Južnoafrički rand

Južnoafrički rand je valuta Južna Afrika. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Južnoafrički rand tečaj ZAR u USD. Valutni kod za Rand je ZAR, a simbol valute je R. Ispod ćete pronaći tečajeve za Južnoafrički rand i pretvarač valuta.

Kao trgovački centar, više valuta cirkuliralo je kroz Južnu Afriku. Prva službena valuta koja se koristila bila je gulden. Tijekom kasnog 17. stoljeća, korišten je riksdolar koji je bio prva južnoafrička valuta koja je uključivala papirnate novčanice. Tijekom britanske okupacije, 1826. godine, Kapska kolonija je prešla na sterling, iako su druge valute, uključujući španjolske dolare, američke dolare, francuske franke i indijske rupije, nastavile cirkulirati. Godine 1921. osnovana je Rezervna banka Južne Afrike kao središnja banka. Godine 1961. južnoafrički rand zamijenio je funtu prema decimaliziranom sustavu. Omjer je bio 2 ZAR prema 1 GBP.

Statistika Južnoafrički rand

NazivJužnoafrički rand
SimbolR
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jedinicec
Najbolja konverzija ZARZAR u USD
Najbolji grafikon ZARGrafikon ZAR u USD

Profil Južnoafrički rand

KovaniceČesto korišteno: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
NovčaniceČesto korišteno: R10, R20, R50, R100, R200
Središnja bankaJužnoafrička rezervna banka
Korisnici
Južna Afrika, Lesoto, Namibija

