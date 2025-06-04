BMD - Bermudski dolar
Bermudski dolar je valuta Bermudi. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bermudski dolar tečaj BMD u USD. Valutni kod za Dolar je BMD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bermudski dolar i pretvarač valuta.
Statistika Bermudski dolar
|Naziv
|Bermudski dolar
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|Simbol manje jedinice
|Najbolja konverzija BMD
|BMD u USD
|Najbolji grafikon BMD
|Grafikon BMD u USD
Profil Bermudski dolar
|Središnja banka
|Bermudska monetarna vlast
|Korisnici
Bermudi
Bermudi
