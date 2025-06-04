MXN - Meksički pezo

Kao jedna od najstarijih valuta u Sjevernoj Americi, originalni meksički peso slijedio je dizajn španjolskog srebrnog dolara i osam komada. Bio je službena zakonska sredstva u SAD-u (do 1857.) i Kanadi (do 1854.). Peso je bio potomak originalnih osam komada koje je španjolska vlada izdala u Meksiku, a koje je Meksiko nastavio koristiti kao valutu nakon neovisnosti. Izvorno stabilna i sigurna valuta, pomogla je inspirirati dizajn Američkog dolara, koji je pušten u opticaj po paritetu s meksičkim pesom. Godine 1993., nakon nekoliko godina inflacije i devalvacije, Banka Meksika promijenila je svoju monetarnu politiku i uvela novu valutu pod nazivom Nuevo Peso (Novi peso). Vrijednost se promijenila tako da je 1.000 starih pesosa postalo jedan Nuevo Peso. Godine 1996. termin 'Nuevo' je uklonjen, i sada se jednostavno naziva meksičkim pesom (MXN).