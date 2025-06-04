  1. Početna
MXN - Meksički pezo

Meksički pezo je valuta Meksiko. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Meksički pezo tečaj MXN u USD. Valutni kod za Pesos je MXN, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Meksički pezo i pretvarač valuta.

MXNMeksički pezo

Kao jedna od najstarijih valuta u Sjevernoj Americi, originalni meksički peso slijedio je dizajn španjolskog srebrnog dolara i osam komada. Bio je službena zakonska sredstva u SAD-u (do 1857.) i Kanadi (do 1854.). Peso je bio potomak originalnih osam komada koje je španjolska vlada izdala u Meksiku, a koje je Meksiko nastavio koristiti kao valutu nakon neovisnosti. Izvorno stabilna i sigurna valuta, pomogla je inspirirati dizajn Američkog dolara, koji je pušten u opticaj po paritetu s meksičkim pesom. Godine 1993., nakon nekoliko godina inflacije i devalvacije, Banka Meksika promijenila je svoju monetarnu politiku i uvela novu valutu pod nazivom Nuevo Peso (Novi peso). Vrijednost se promijenila tako da je 1.000 starih pesosa postalo jedan Nuevo Peso. Godine 1996. termin 'Nuevo' je uklonjen, i sada se jednostavno naziva meksičkim pesom (MXN).

Statistika Meksički pezo

NazivMeksički pezo
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jediniceCent
Najbolja konverzija MXNMXN u USD
Najbolji grafikon MXNGrafikon MXN u USD

Profil Meksički pezo

Nadimcilana, varos, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachocha, billullos, villancicos, villanos, del águila, morlacos, papiros, Marmaja
KovaniceČesto korišteno: Cent50, $1, $2, $5, $10
Rijetko korišteno: Cent5, Cent10, Cent20, $20, $50, $100
NovčaniceČesto korišteno: $20, $50, $100, $200, $500, $1000
Središnja bankaBanka Meksika
Korisnici
Meksiko

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17705
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.577
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789956
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.299
AUD / USD0.670915

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%