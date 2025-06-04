CZK - Češka kruna
Češka kruna je valuta Češka. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Češka kruna tečaj CZK u USD. Valutni kod za Kune je CZK, a simbol valute je Kč. Ispod ćete pronaći tečajeve za Češka kruna i pretvarač valuta.
Statistika Češka kruna
|Naziv
|Češka kruna
|Simbol
|Kč
|Manja jedinica
|1/100 = Halera
|Simbol manje jedinice
|h
|Najbolja konverzija CZK
|CZK u USD
|Najbolji grafikon CZK
|Grafikon CZK u USD
Profil Češka kruna
|Kovanice
|Često korišteno: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
|Novčanice
|Često korišteno: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
|Središnja banka
|Češka narodna banka
|Korisnici
Češka
Zašto vas zanima CZK?
