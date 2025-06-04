  1. Početna
CZK - Češka kruna

Češka kruna je valuta Češka. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Češka kruna tečaj CZK u USD. Valutni kod za Kune je CZK, a simbol valute je Kč. Ispod ćete pronaći tečajeve za Češka kruna i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Češka kruna

NazivČeška kruna
Simbol
Manja jedinica1/100 = Halera
Simbol manje jediniceh
Najbolja konverzija CZKCZK u USD
Najbolji grafikon CZKGrafikon CZK u USD

Profil Češka kruna

KovaniceČesto korišteno: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
NovčaniceČesto korišteno: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
Središnja bankaČeška narodna banka
Korisnici
Češka

Zašto vas zanima CZK?

Želim...

