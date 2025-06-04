HUF - Mađarska forinta

Mađarska forinta je valuta Mađarska. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mađarska forinta tečaj HUF u USD. Valutni kod za Forinti je HUF , a simbol valute je Ft. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mađarska forinta i pretvarač valuta.