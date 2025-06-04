HUF - Mađarska forinta
Mađarska forinta je valuta Mađarska. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mađarska forinta tečaj HUF u USD. Valutni kod za Forinti je HUF, a simbol valute je Ft. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mađarska forinta i pretvarač valuta.
Statistika Mađarska forinta
|Naziv
|Mađarska forinta
|Simbol
|Ft
|Manja jedinica
|1/100 = filer
|Simbol manje jedinice
|filer
|Najbolja konverzija HUF
|HUF u USD
|Najbolji grafikon HUF
|Grafikon HUF u USD
Profil Mađarska forinta
|Kovanice
|Često korišteno: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
|Novčanice
|Često korišteno: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
|Središnja banka
|Mađarska narodna banka
|Korisnici
Mađarska
Mađarska
Zašto vas zanima HUF?
