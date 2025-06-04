  1. Početna
HUF - Mađarska forinta

Mađarska forinta je valuta Mađarska. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mađarska forinta tečaj HUF u USD. Valutni kod za Forinti je HUF, a simbol valute je Ft. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mađarska forinta i pretvarač valuta.

Statistika Mađarska forinta

NazivMađarska forinta
SimbolFt
Manja jedinica1/100 = filer
Simbol manje jedinicefiler
Najbolja konverzija HUFHUF u USD
Najbolji grafikon HUFGrafikon HUF u USD

Profil Mađarska forinta

KovaniceČesto korišteno: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
NovčaniceČesto korišteno: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
Središnja bankaMađarska narodna banka
Korisnici
Mađarska

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17661
GBP / EUR1.14660
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34910
USD / CHF0.790014
USD / CAD1.36680
EUR / JPY184.292
AUD / USD0.670878

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%