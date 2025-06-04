  1. Početna
TVD - Tuvaluanski dolar

Tuvaluanski dolar je valuta Tuvalu. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tuvaluanski dolar tečaj TVD u USD. Valutni kod za Dolar je TVD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tuvaluanski dolar i pretvarač valuta.

Statistika Tuvaluanski dolar

NazivTuvaluanski dolar
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jedinice¢
Najbolja konverzija TVDTVD u USD
Najbolji grafikon TVDGrafikon TVD u USD

Profil Tuvaluanski dolar

KovaniceČesto korišteno: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
NovčaniceČesto korišteno: $5, $10, $20, $50, $100
Korisnici
Tuvalu

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17731
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.530
GBP / USD1.34971
USD / CHF0.789755
USD / CAD1.36699
EUR / JPY184.284
AUD / USD0.671139

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%