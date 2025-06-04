TVD - Tuvaluanski dolar

Tuvaluanski dolar je valuta Tuvalu. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tuvaluanski dolar tečaj TVD u USD. Valutni kod za Dolar je TVD , a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tuvaluanski dolar i pretvarač valuta.