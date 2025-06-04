TVD - Tuvaluanski dolar
Tuvaluanski dolar je valuta Tuvalu. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tuvaluanski dolar tečaj TVD u USD. Valutni kod za Dolar je TVD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tuvaluanski dolar i pretvarač valuta.
Statistika Tuvaluanski dolar
|Naziv
|Tuvaluanski dolar
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|¢
|Najbolja konverzija TVD
|TVD u USD
|Najbolji grafikon TVD
|Grafikon TVD u USD
Profil Tuvaluanski dolar
|Kovanice
|Često korišteno: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
|Novčanice
|Često korišteno: $5, $10, $20, $50, $100
|Korisnici
Tuvalu
Tuvalu
Zašto vas zanima TVD?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za TVDDobiti tečajeve TVD na moj telefonDobiti API za podatke o valuti TVD za moje poslovanje