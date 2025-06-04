HKD - Hongkonški dolar

Tijekom 19. stoljeća, Hong Kong je koristio razne strane valute poput indijskih rupija, španjolskih dolara, meksičkih pesosa i kineskih novčića za svakodnevne transakcije. Kao britanska kolonija, pokušaj standardizacije sustava valute napravljen je 1825. godine uvođenjem sterling novčića. Ova valuta, međutim, pokazala se nepopularnom i strane kovanice nastavile su cirkulirati.

Godine 1863. Kraljevska kovnica u Londonu počela je izdavati novčiće Hong Kong dolara. Do 1935. godine, Hong Kong je bila jedina zemlja koja je ostala na srebrnom standardu. Tijekom japanske okupacije dolar je privremeno suspendiran, zamijenjen japanskim vojnim jenom. Godine 1945. Hong Kong je ponovno izdan, vezan za britansku funtu po tečaju od 16 HKD za 1 GBP. Godine 1972. Hong Kong dolar ponovno je vezan za američki dolar, s tečajem koji se mijenjao više puta tijekom sljedećih nekoliko desetljeća. Trenutno, HKD djeluje na režimu povezanog tečaja.