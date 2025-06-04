HKD - Hongkonški dolar
Hongkonški dolar je valuta Hong Kong. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Hongkonški dolar tečaj HKD u USD. Valutni kod za Dolar je HKD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Hongkonški dolar i pretvarač valuta.
Tijekom 19. stoljeća, Hong Kong je koristio razne strane valute poput indijskih rupija, španjolskih dolara, meksičkih pesosa i kineskih novčića za svakodnevne transakcije. Kao britanska kolonija, pokušaj standardizacije sustava valute napravljen je 1825. godine uvođenjem sterling novčića. Ova valuta, međutim, pokazala se nepopularnom i strane kovanice nastavile su cirkulirati.
Godine 1863. Kraljevska kovnica u Londonu počela je izdavati novčiće Hong Kong dolara. Do 1935. godine, Hong Kong je bila jedina zemlja koja je ostala na srebrnom standardu. Tijekom japanske okupacije dolar je privremeno suspendiran, zamijenjen japanskim vojnim jenom. Godine 1945. Hong Kong je ponovno izdan, vezan za britansku funtu po tečaju od 16 HKD za 1 GBP. Godine 1972. Hong Kong dolar ponovno je vezan za američki dolar, s tečajem koji se mijenjao više puta tijekom sljedećih nekoliko desetljeća. Trenutno, HKD djeluje na režimu povezanog tečaja.
Statistika Hongkonški dolar
|Naziv
|Hongkonški dolar
|Simbol
|HK$
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|Cent
|Najbolja konverzija HKD
|HKD u USD
|Najbolji grafikon HKD
|Grafikon HKD u USD
Profil Hongkonški dolar
|Novčanice
|Često korišteno: HK$10, HK$20, HK$50, HK$100, HK$500, HK$1000
|Središnja banka
|Monetarna vlast Hong Konga
|Korisnici
Hong Kong
Hong Kong
Zašto vas zanima HKD?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za HKDDobiti tečajeve HKD na moj telefonDobiti API za podatke o valuti HKD za moje poslovanje