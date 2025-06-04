  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. JOD

jod
JOD - Jordanski dinar

Jordanski dinar je valuta Jordan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Jordanski dinar tečaj JOD u USD. Valutni kod za Dinar je JOD, a simbol valute je JD. Ispod ćete pronaći tečajeve za Jordanski dinar i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

jod
JODJordanski dinar

Statistika Jordanski dinar

NazivJordanski dinar
SimbolDinar
Manja jedinica1/100 = Kiraš
Simbol manje jediniceKiraš
Najbolja konverzija JODJOD u USD
Najbolji grafikon JODGrafikon JOD u USD

Profil Jordanski dinar

KovaniceČesto korišteno: Kiraš0.5, Kiraš1, Kiraš2.5, Kiraš5, Kiraš10, Kiraš25, Kiraš50, Dinar1
NovčaniceČesto korišteno: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
Središnja bankaSredišnja banka Jordana
Korisnici
Jordan

Zašto vas zanima JOD?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za JODDobiti tečajeve JOD na moj telefonDobiti API za podatke o valuti JOD za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17656
GBP / EUR1.14663
USD / JPY156.634
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.790049
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.670837

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%