JOD - Jordanski dinar
Jordanski dinar je valuta Jordan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Jordanski dinar tečaj JOD u USD. Valutni kod za Dinar je JOD, a simbol valute je JD. Ispod ćete pronaći tečajeve za Jordanski dinar i pretvarač valuta.
Statistika Jordanski dinar
|Naziv
|Jordanski dinar
|Simbol
|Dinar
|Manja jedinica
|1/100 = Kiraš
|Simbol manje jedinice
|Kiraš
|Najbolja konverzija JOD
|JOD u USD
|Najbolji grafikon JOD
|Grafikon JOD u USD
Profil Jordanski dinar
|Kovanice
|Često korišteno: Kiraš0.5, Kiraš1, Kiraš2.5, Kiraš5, Kiraš10, Kiraš25, Kiraš50, Dinar1
|Novčanice
|Često korišteno: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
|Središnja banka
|Središnja banka Jordana
|Korisnici
Jordan
Zašto vas zanima JOD?
