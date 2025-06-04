  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. ETH

eth
ETH - Ethereum

Ethereum je decentralizirani sustav otvorenog koda blockchain koji ima svoju vlastitu kriptovalutu, Ether.Valutni kod za Ethereum je ETH, a simbol valute je Ξ. Ispod ćete pronaći tečajeve za Ethereum i pretvarač valuta. Također se možete pretplatiti na naše valutne biltene s dnevnim tečajevima i analizama, čitati Xe Currency Blog ili ponijeti tečajeve ETH sa sobom pomoću naših Xe Currency aplikacija i web stranice.

Odaberite valutu

eth
ETHEthereum

Informacije o Ethereumu
Ethereum je otvoren pristup digitalnom novcu i uslugama prilagođenim podacima za sve – bez obzira na vašu pozadinu ili lokaciju. To je tehnologija koju je izgradila zajednica iza kriptovalute ether (ETH) i tisuća aplikacija koje možete koristiti danas.

Rizici korištenja Ethereuma
Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane kroz vrijeme i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata u kojima su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.

Povijest Ethereuma
Nekoliko prototipova s kodnim nazivima Ethereuma razvijeno je tijekom 18 mjeseci 2014. i 2015. od strane Ethereum Foundation kao dio njihove serije dokaza koncepta. "Olympic" je bio posljednji prototip i javna beta pre-releases. Olympic mreža je korisnicima pružila nagradu za otkrivanje grešaka od 25,000 Ethereuma za stres testiranje granica Ethereum blockchaina. U srpnju 2015., "Frontier" je označio službeno lansiranje Ethereum platforme kada je Ethereum stvorio svoj "genesis block."

Relevantne poveznice
Za više informacija potičemo vas da posjetite donje poveznice.

Statistika Ethereum

NazivEthereum
Manja jedinica1/1000000000000000000 = Wei
Simbol manje jediniceWei

Zašto vas zanima ETH?

Želim...

Dobiti API za podatke o valuti ETH za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17638
GBP / EUR1.14635
USD / JPY156.642
GBP / USD1.34854
USD / CHF0.790167
USD / CAD1.36675
EUR / JPY184.271
AUD / USD0.670726

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%