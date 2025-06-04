ETH - Ethereum

Informacije o Ethereumu

Ethereum je otvoren pristup digitalnom novcu i uslugama prilagođenim podacima za sve – bez obzira na vašu pozadinu ili lokaciju. To je tehnologija koju je izgradila zajednica iza kriptovalute ether (ETH) i tisuća aplikacija koje možete koristiti danas.

Rizici korištenja Ethereuma

Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane kroz vrijeme i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata u kojima su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.

Povijest Ethereuma

Nekoliko prototipova s kodnim nazivima Ethereuma razvijeno je tijekom 18 mjeseci 2014. i 2015. od strane Ethereum Foundation kao dio njihove serije dokaza koncepta. "Olympic" je bio posljednji prototip i javna beta pre-releases. Olympic mreža je korisnicima pružila nagradu za otkrivanje grešaka od 25,000 Ethereuma za stres testiranje granica Ethereum blockchaina. U srpnju 2015., "Frontier" je označio službeno lansiranje Ethereum platforme kada je Ethereum stvorio svoj "genesis block."

