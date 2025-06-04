ETH - Ethereum
Ethereum je decentralizirani sustav otvorenog koda blockchain koji ima svoju vlastitu kriptovalutu, Ether.Valutni kod za Ethereum je ETH, a simbol valute je Ξ. Ispod ćete pronaći tečajeve za Ethereum i pretvarač valuta. Također se možete pretplatiti na naše valutne biltene s dnevnim tečajevima i analizama, čitati Xe Currency Blog ili ponijeti tečajeve ETH sa sobom pomoću naših Xe Currency aplikacija i web stranice.
Informacije o Ethereumu
Ethereum je otvoren pristup digitalnom novcu i uslugama prilagođenim podacima za sve – bez obzira na vašu pozadinu ili lokaciju. To je tehnologija koju je izgradila zajednica iza kriptovalute ether (ETH) i tisuća aplikacija koje možete koristiti danas.
Rizici korištenja Ethereuma
Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane kroz vrijeme i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata u kojima su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.
Povijest Ethereuma
Nekoliko prototipova s kodnim nazivima Ethereuma razvijeno je tijekom 18 mjeseci 2014. i 2015. od strane Ethereum Foundation kao dio njihove serije dokaza koncepta. "Olympic" je bio posljednji prototip i javna beta pre-releases. Olympic mreža je korisnicima pružila nagradu za otkrivanje grešaka od 25,000 Ethereuma za stres testiranje granica Ethereum blockchaina. U srpnju 2015., "Frontier" je označio službeno lansiranje Ethereum platforme kada je Ethereum stvorio svoj "genesis block."
Statistika Ethereum
|Naziv
|Ethereum
|Manja jedinica
|1/1000000000000000000 = Wei
|Simbol manje jedinice
|Wei
