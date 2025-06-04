  1. Početna
BWP - Bocvanska pula

Bocvanska pula je valuta Bocvana. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bocvanska pula tečaj BWP u USD. Valutni kod za Pula je BWP, a simbol valute je P. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bocvanska pula i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

BWPBocvanska pula

Statistika Bocvanska pula

NazivBocvanska pula
SimbolP
Manja jedinica1/100 = thebe
Simbol manje jedinicet
Najbolja konverzija BWPBWP u USD
Najbolji grafikon BWPGrafikon BWP u USD

Profil Bocvanska pula

KovaniceČesto korišteno: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
NovčaniceČesto korišteno: P10, P20, P50, P100, P200
Središnja bankaBanka Bocvane
Korisnici
Bocvana

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17652
GBP / EUR1.14619
USD / JPY156.619
GBP / USD1.34851
USD / CHF0.790036
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.265
AUD / USD0.670722

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%