ILS - Izraelski šekel

Izraelski šekel je valuta Izrael. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Izraelski šekel tečaj ILS u USD. Valutni kod za Novi šekeli je ILS, a simbol valute je ₪. Ispod ćete pronaći tečajeve za Izraelski šekel i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Izraelski šekel

NazivIzraelski šekel
Simbol
Manja jedinica1/100 = Agorat
Simbol manje jediniceAgorat
Najbolja konverzija ILSILS u USD
Najbolji grafikon ILSGrafikon ILS u USD

Profil Izraelski šekel

KovaniceČesto korišteno: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
NovčaniceČesto korišteno: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
Središnja bankaBanka Izraela
Korisnici
Izrael, Palestinska Teritorija

