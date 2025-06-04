ILS - Izraelski šekel

Izraelski šekel je valuta Izrael. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Izraelski šekel tečaj ILS u USD. Valutni kod za Novi šekeli je ILS , a simbol valute je ₪. Ispod ćete pronaći tečajeve za Izraelski šekel i pretvarač valuta.