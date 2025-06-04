ILS - Izraelski šekel
Izraelski šekel je valuta Izrael. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Izraelski šekel tečaj ILS u USD. Valutni kod za Novi šekeli je ILS, a simbol valute je ₪. Ispod ćete pronaći tečajeve za Izraelski šekel i pretvarač valuta.
Statistika Izraelski šekel
|Naziv
|Izraelski šekel
|Simbol
|₪
|Manja jedinica
|1/100 = Agorat
|Simbol manje jedinice
|Agorat
|Najbolja konverzija ILS
|ILS u USD
|Najbolji grafikon ILS
|Grafikon ILS u USD
Profil Izraelski šekel
|Kovanice
|Često korišteno: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
|Novčanice
|Često korišteno: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
|Središnja banka
|Banka Izraela
|Korisnici
Izrael, Palestinska Teritorija
Zašto vas zanima ILS?
