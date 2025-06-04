VES - Venezuelanski bolivar
Venezuelanski bolivar je valuta Venecuela. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Venezuelanski bolivar tečaj VES u USD. Valutni kod za Bolívares je VES, a simbol valute je Bs.S. Ispod ćete pronaći tečajeve za Venezuelanski bolivar i pretvarač valuta.
Obavijest: Bolivar Soberano ima mnogo službenih tečajeva.
Statistika Venezuelanski bolivar
|Naziv
|Venezuelanski bolivar
|Simbol
|Bs. S
|Manja jedinica
|1/100 = céntimo
|Simbol manje jedinice
|¢
|Najbolja konverzija VES
|VES u USD
|Najbolji grafikon VES
|Grafikon VES u USD
Profil Venezuelanski bolivar
|Nadimci
|bolo(s), luca(s)
|Kovanice
|Često korišteno: Bs. S1, 50¢
|Novčanice
|Često korišteno: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
|Središnja banka
|Središnja banka Venecuele
|Korisnici
Venecuela
Venecuela
Zašto vas zanima VES?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za VESDobiti tečajeve VES na moj telefonDobiti API za podatke o valuti VES za moje poslovanje