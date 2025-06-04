VES - Venezuelanski bolivar

Venezuelanski bolivar je valuta Venecuela. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Venezuelanski bolivar tečaj VES u USD. Valutni kod za Bolívares je VES , a simbol valute je Bs.S. Ispod ćete pronaći tečajeve za Venezuelanski bolivar i pretvarač valuta.

Obavijest: Bolivar Soberano ima mnogo službenih tečajeva.