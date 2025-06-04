  1. Početna
VES - Venezuelanski bolivar

Venezuelanski bolivar je valuta Venecuela. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Venezuelanski bolivar tečaj VES u USD. Valutni kod za Bolívares je VES, a simbol valute je Bs.S. Ispod ćete pronaći tečajeve za Venezuelanski bolivar i pretvarač valuta.

Obavijest: Bolivar Soberano ima mnogo službenih tečajeva.

VESVenezuelanski bolivar

Statistika Venezuelanski bolivar

NazivVenezuelanski bolivar
SimbolBs. S
Manja jedinica1/100 = céntimo
Simbol manje jedinice¢
Najbolja konverzija VESVES u USD
Najbolji grafikon VESGrafikon VES u USD

Profil Venezuelanski bolivar

Nadimcibolo(s), luca(s)
KovaniceČesto korišteno: Bs. S1, 50¢
NovčaniceČesto korišteno: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
Središnja bankaSredišnja banka Venecuele
Korisnici
Venecuela

