GGP - Guernseyska funta
Guernseyska funta je valuta Guernsey. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Guernseyska funta tečaj GGP u USD. Valutni kod za Funti je GGP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Guernseyska funta i pretvarač valuta.
Statistika Guernseyska funta
|Naziv
|Guernseyska funta
|Simbol
|£
|Manja jedinica
|1/100 = Penny
|Simbol manje jedinice
|p
|Najbolja konverzija GGP
|GGP u USD
|Najbolji grafikon GGP
|Grafikon GGP u USD
Profil Guernseyska funta
|Kovanice
|Često korišteno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Novčanice
|Često korišteno: £1, £5, £10, £20, £50
|Korisnici
Guernsey
Guernsey
