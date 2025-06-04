GGP - Guernseyska funta

Guernseyska funta je valuta Guernsey. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Guernseyska funta tečaj GGP u USD. Valutni kod za Funti je GGP , a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Guernseyska funta i pretvarač valuta.