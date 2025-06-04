  1. Početna
EEK - Estonska kruna

Estonska kruna je valuta Estonija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Estonska kruna tečaj EEK u USD. Valutni kod za Krooni je EEK, a simbol valute je kr. Ispod ćete pronaći tečajeve za Estonska kruna i pretvarač valuta.

Obavijest: Od 15. siječnja 2011. estonska kruna više nije zakonsko sredstvo plaćanja.

EEKEstonska kruna (zastarjelo)
EEK je zamijenjen eurom po fiksnoj konverzijskoj stopi od 1 EUR = 15.6466 EEK. Estonske krunske novčanice mogu se zamijeniti u Banci Estonije u neograničenim iznosima na neograničeno vrijeme. Za više informacija, molimo posjetite ECB: Estonija 2011.

Statistika Estonska kruna

NazivEstonska kruna
Simbolkr
Manja jedinica
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija EEKEEK u USD
Najbolji grafikon EEKGrafikon EEK u USD

Profil Estonska kruna

Korisnici
Estonija

