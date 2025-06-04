EEK - Estonska kruna
Estonska kruna je valuta Estonija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Estonska kruna tečaj EEK u USD. Valutni kod za Krooni je EEK, a simbol valute je kr. Ispod ćete pronaći tečajeve za Estonska kruna i pretvarač valuta.
Obavijest: Od 15. siječnja 2011. estonska kruna više nije zakonsko sredstvo plaćanja.
EEK je zamijenjen eurom po fiksnoj konverzijskoj stopi od 1 EUR = 15.6466 EEK. Estonske krunske novčanice mogu se zamijeniti u Banci Estonije u neograničenim iznosima na neograničeno vrijeme. Za više informacija, molimo posjetite ECB: Estonija 2011.
Statistika Estonska kruna
|Naziv
|Estonska kruna
|Simbol
|kr
|Manja jedinica
|Simbol manje jedinice
|Najbolja konverzija EEK
|EEK u USD
|Najbolji grafikon EEK
|Grafikon EEK u USD
Profil Estonska kruna
|Korisnici
Estonija
