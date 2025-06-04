EEK - Estonska kruna

Estonska kruna je valuta Estonija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Estonska kruna tečaj EEK u USD. Valutni kod za Krooni je EEK , a simbol valute je kr. Ispod ćete pronaći tečajeve za Estonska kruna i pretvarač valuta.

Obavijest: Od 15. siječnja 2011. estonska kruna više nije zakonsko sredstvo plaćanja.