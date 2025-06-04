  1. Početna
NAD - Namibijski dolar

Namibijski dolar je valuta Namibija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Namibijski dolar tečaj NAD u USD. Valutni kod za Dolar je NAD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Namibijski dolar i pretvarač valuta.

Statistika Namibijski dolar

NazivNamibijski dolar
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jedinicec
Najbolja konverzija NADNAD u USD
Najbolji grafikon NADGrafikon NAD u USD

Profil Namibijski dolar

KovaniceČesto korišteno: c5, c10, c50, $1, $5
NovčaniceČesto korišteno: $10, $20, $50, $100, $200
Središnja bankaBanka Namibije
Korisnici
Namibija

Zašto vas zanima NAD?

Želim...

