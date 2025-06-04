NAD - Namibijski dolar
Namibijski dolar je valuta Namibija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Namibijski dolar tečaj NAD u USD. Valutni kod za Dolar je NAD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Namibijski dolar i pretvarač valuta.
Statistika Namibijski dolar
|Naziv
|Namibijski dolar
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|c
|Najbolja konverzija NAD
|NAD u USD
|Najbolji grafikon NAD
|Grafikon NAD u USD
Profil Namibijski dolar
|Kovanice
|Često korišteno: c5, c10, c50, $1, $5
|Novčanice
|Često korišteno: $10, $20, $50, $100, $200
|Središnja banka
|Banka Namibije
|Korisnici
Namibija
Namibija
