BHD - Bahreinski dinar

Bahreinski dinar je valuta Bahrein. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bahreinski dinar tečaj BHD u USD. Valutni kod za Dinar je BHD, a simbol valute je .د.ب. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bahreinski dinar i pretvarač valuta.

Statistika Bahreinski dinar

NazivBahreinski dinar
SimbolBD
Manja jedinica1/1000 = Fils
Simbol manje jediniceFils
Najbolja konverzija BHDBHD u USD
Najbolji grafikon BHDGrafikon BHD u USD

Profil Bahreinski dinar

KovaniceČesto korišteno: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
NovčaniceČesto korišteno: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
Središnja bankaSredišnja banka Bahreina
Korisnici
Bahrein

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17686
GBP / EUR1.14621
USD / JPY156.558
GBP / USD1.34892
USD / CHF0.789869
USD / CAD1.36676
EUR / JPY184.247
AUD / USD0.670824

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%