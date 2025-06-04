BHD - Bahreinski dinar

Bahreinski dinar je valuta Bahrein. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bahreinski dinar tečaj BHD u USD. Valutni kod za Dinar je BHD , a simbol valute je .د.ب. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bahreinski dinar i pretvarač valuta.