BHD - Bahreinski dinar
Bahreinski dinar je valuta Bahrein. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bahreinski dinar tečaj BHD u USD. Valutni kod za Dinar je BHD, a simbol valute je .د.ب. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bahreinski dinar i pretvarač valuta.
Statistika Bahreinski dinar
|Naziv
|Bahreinski dinar
|Simbol
|BD
|Manja jedinica
|1/1000 = Fils
|Simbol manje jedinice
|Fils
|Najbolja konverzija BHD
|BHD u USD
|Najbolji grafikon BHD
|Grafikon BHD u USD
Profil Bahreinski dinar
|Kovanice
|Često korišteno: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
|Novčanice
|Često korišteno: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
|Središnja banka
|Središnja banka Bahreina
|Korisnici
Bahrein
Zašto vas zanima BHD?
