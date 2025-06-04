  1. Početna
GTQ - Gvatemalski kvecal

Gvatemalski kvecal je valuta Gvajtemala. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Gvatemalski kvecal tečaj GTQ u USD. Valutni kod za Kecalesi je GTQ, a simbol valute je Q. Ispod ćete pronaći tečajeve za Gvatemalski kvecal i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Gvatemalski kvecal

NazivGvatemalski kvecal
SimbolQ
Manja jedinica1/100 = Centavo
Simbol manje jediniceCentavo
Najbolja konverzija GTQGTQ u USD
Najbolji grafikon GTQGrafikon GTQ u USD

Profil Gvatemalski kvecal

KovaniceČesto korišteno: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
NovčaniceČesto korišteno: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
Središnja bankaBanka Gvajtemale
Korisnici
Gvajtemala

