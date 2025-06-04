GTQ - Gvatemalski kvecal
Gvatemalski kvecal je valuta Gvajtemala. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Gvatemalski kvecal tečaj GTQ u USD. Valutni kod za Kecalesi je GTQ, a simbol valute je Q. Ispod ćete pronaći tečajeve za Gvatemalski kvecal i pretvarač valuta.
Statistika Gvatemalski kvecal
|Naziv
|Gvatemalski kvecal
|Simbol
|Q
|Manja jedinica
|1/100 = Centavo
|Simbol manje jedinice
|Centavo
|Najbolja konverzija GTQ
|GTQ u USD
|Najbolji grafikon GTQ
|Grafikon GTQ u USD
Profil Gvatemalski kvecal
|Kovanice
|Često korišteno: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
|Novčanice
|Često korišteno: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
|Središnja banka
|Banka Gvajtemale
|Korisnici
Gvajtemala
Gvajtemala
Zašto vas zanima GTQ?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za GTQDobiti tečajeve GTQ na moj telefonDobiti API za podatke o valuti GTQ za moje poslovanje