PKR - Pakistanska rupija

Valuta u Britanskoj Indiji

Veći dio monetarne povijesti Pakistana dijeli se s onom Indije, budući da je Pakistan bio dio Indije do 1947. godine. Godine 1825. Britanska Indija usvojila je sustav srebrnog standarda temeljen na Rupiji i koristio se do kraja 20. stoljeća. Iako je Indija bila kolonija Britanije, nikada nije prihvatila Sterling funtu. Godine 1866. financijske ustanove su propale, a kontrola papirnog novca prebačena je na britansku vladu, dok su predsjedničke banke ukinute godinu dana kasnije. Te iste godine, serija novčanica Victoria Portrait izdana je u čast kraljice Viktorije i ostala je u upotrebi otprilike 50 godina.

Pakistanska Rupija nakon neovisnosti

Kada je Pakistan postao neovisan 1947. godine, indijske rupije s pečatom Pakistana korištene su kao privremena valuta. Godinu dana kasnije, 1948. godine, uvedena je pakistanska rupija zadržavajući svoju vezu s britanskom funtom. Godine 1961. pakistanska rupija decimalizirana je, a podjedinice annas zamijenjene su paisama. Pakistanska rupija prešla je na režim upravljanog fluktuiranja 1982. godine.