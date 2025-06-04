  1. Početna
PKR - Pakistanska rupija

Pakistanska rupija je valuta Pakistan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Pakistanska rupija tečaj PKR u USD. Valutni kod za Rupije je PKR, a simbol valute je ₨. Ispod ćete pronaći tečajeve za Pakistanska rupija i pretvarač valuta.

Valuta u Britanskoj Indiji
Veći dio monetarne povijesti Pakistana dijeli se s onom Indije, budući da je Pakistan bio dio Indije do 1947. godine. Godine 1825. Britanska Indija usvojila je sustav srebrnog standarda temeljen na Rupiji i koristio se do kraja 20. stoljeća. Iako je Indija bila kolonija Britanije, nikada nije prihvatila Sterling funtu. Godine 1866. financijske ustanove su propale, a kontrola papirnog novca prebačena je na britansku vladu, dok su predsjedničke banke ukinute godinu dana kasnije. Te iste godine, serija novčanica Victoria Portrait izdana je u čast kraljice Viktorije i ostala je u upotrebi otprilike 50 godina.

Pakistanska Rupija nakon neovisnosti
Kada je Pakistan postao neovisan 1947. godine, indijske rupije s pečatom Pakistana korištene su kao privremena valuta. Godinu dana kasnije, 1948. godine, uvedena je pakistanska rupija zadržavajući svoju vezu s britanskom funtom. Godine 1961. pakistanska rupija decimalizirana je, a podjedinice annas zamijenjene su paisama. Pakistanska rupija prešla je na režim upravljanog fluktuiranja 1982. godine.

Statistika Pakistanska rupija

NazivPakistanska rupija
Simbol
Manja jedinica1/100 = Paisa
Simbol manje jedinicePaisa
Najbolja konverzija PKRPKR u USD
Najbolji grafikon PKRGrafikon PKR u USD

Profil Pakistanska rupija

KovaniceČesto korišteno: ₨1, ₨2, ₨5
NovčaniceČesto korišteno: ₨10, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨20
Središnja bankaDržavna banka Pakistana
Korisnici
Pakistan

