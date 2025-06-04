TJS - Tadžikistanski somoni

Tadžikistanski somoni je valuta Tadžikistan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tadžikistanski somoni tečaj TJS u USD. Valutni kod za Somoni je TJS , a simbol valute je SM. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tadžikistanski somoni i pretvarač valuta.