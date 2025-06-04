TJS - Tadžikistanski somoni
Tadžikistanski somoni je valuta Tadžikistan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tadžikistanski somoni tečaj TJS u USD. Valutni kod za Somoni je TJS, a simbol valute je SM. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tadžikistanski somoni i pretvarač valuta.
Statistika Tadžikistanski somoni
|Naziv
|Tadžikistanski somoni
|Simbol
|Somoni
|Manja jedinica
|1/100 = Tadžikistanski Somoni
|Simbol manje jedinice
|Tadžikistanski Somoni
|Najbolja konverzija TJS
|TJS u USD
|Najbolji grafikon TJS
|Grafikon TJS u USD
Profil Tadžikistanski somoni
|Kovanice
|Često korišteno: Tadžikistanski Somoni5, Tadžikistanski Somoni10, Tadžikistanski Somoni20, Tadžikistanski Somoni25, Tadžikistanski Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
|Novčanice
|Često korišteno: Tadžikistanski Somoni1, Tadžikistanski Somoni5, Tadžikistanski Somoni20, Tadžikistanski Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
|Središnja banka
|Banka Tadžikistana
|Korisnici
Tadžikistan
Tadžikistan
