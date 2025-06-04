  1. Početna
tjs
TJS - Tadžikistanski somoni

Tadžikistanski somoni je valuta Tadžikistan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tadžikistanski somoni tečaj TJS u USD. Valutni kod za Somoni je TJS, a simbol valute je SM. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tadžikistanski somoni i pretvarač valuta.

tjs
TJSTadžikistanski somoni

Statistika Tadžikistanski somoni

NazivTadžikistanski somoni
SimbolSomoni
Manja jedinica1/100 = Tadžikistanski Somoni
Simbol manje jediniceTadžikistanski Somoni
Najbolja konverzija TJSTJS u USD
Najbolji grafikon TJSGrafikon TJS u USD

Profil Tadžikistanski somoni

KovaniceČesto korišteno: Tadžikistanski Somoni5, Tadžikistanski Somoni10, Tadžikistanski Somoni20, Tadžikistanski Somoni25, Tadžikistanski Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
NovčaniceČesto korišteno: Tadžikistanski Somoni1, Tadžikistanski Somoni5, Tadžikistanski Somoni20, Tadžikistanski Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
Središnja bankaBanka Tadžikistana
Korisnici
Tadžikistan

