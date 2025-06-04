  1. Početna
ETB - Etiopski bir

Etiopski bir je valuta Etiopija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Etiopski bir tečaj ETB u USD. Valutni kod za Birrs je ETB, a simbol valute je Br. Ispod ćete pronaći tečajeve za Etiopski bir i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Etiopski bir

NazivEtiopski bir
SimbolBr
Manja jedinica1/100 = santim
Simbol manje jedinicesantim
Najbolja konverzija ETBETB u USD
Najbolji grafikon ETBGrafikon ETB u USD

Profil Etiopski bir

NovčaniceČesto korišteno: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
Središnja bankaNacionalna banka Etiopije
Korisnici
Etiopija, Ekvador

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17638
GBP / EUR1.14635
USD / JPY156.642
GBP / USD1.34854
USD / CHF0.790167
USD / CAD1.36675
EUR / JPY184.271
AUD / USD0.670726

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%