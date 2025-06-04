ETB - Etiopski bir
Etiopski bir je valuta Etiopija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Etiopski bir tečaj ETB u USD. Valutni kod za Birrs je ETB, a simbol valute je Br. Ispod ćete pronaći tečajeve za Etiopski bir i pretvarač valuta.
Statistika Etiopski bir
|Naziv
|Etiopski bir
|Simbol
|Br
|Manja jedinica
|1/100 = santim
|Simbol manje jedinice
|santim
|Najbolja konverzija ETB
|ETB u USD
|Najbolji grafikon ETB
|Grafikon ETB u USD
Profil Etiopski bir
|Novčanice
|Često korišteno: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
|Središnja banka
|Nacionalna banka Etiopije
|Korisnici
Etiopija, Ekvador
Etiopija, Ekvador
