BTC - Bitcoin

Informacije o Bitcoinu

Bitcoin je decentralizirana virtualna valuta. Ova valuta se razmjenjuje digitalno i upravlja se putem peer-to-peer mreže, umjesto centralne banke ili vlasti. Opskrba Bitcoinima je automatizirana i pušta se na rudarske servere; s limitom od 21 milijun Bitcoina koji će biti dostignut do 2140. Svaki Bitcoin je komad koda koji ima svoj vlastiti dnevnik transakcija s vremenskim oznakama. Kovanice se pohranjuju u virtualnom novčaniku vlasnika i mogu se prenositi i razmjenjivati za robu i usluge. Transakcije su javne i iako su relativno anonimne, moguće je pratiti identitete do stvarnih osoba. Postoji rasprava o tome treba li Bitcoin smatrati valutom, robom ili hibridom oboje.

Rizici korištenja Bitcoina

Bitcoini su povezani s visokim razinama rizika, jer su nestabilni, nisu testirani vremenom i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata u kojima su online Bitcoin novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe Bitcoina.

Povijest Bitcoina

Uveden 2009. godine, Bitcoin je stvorio programer ili grupa programera pod pseudonimom Satoshi Nakamoto. U početku je vrijednost valute određivana od strane korisnika na forumima sve dok nije uspostavljen prvi mjenjač. Poznat je kao "kripto-valuta"; što znači da su novac i transakcije osigurani i kontrolirani putem šifriranih lozinki. Od svog uvođenja, Bitcoini su stjecali zamah širom svijeta, s više od 1.000 trgovaca koji prihvaćaju ovu valutu.

