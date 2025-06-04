ZWG - Zimbabveanski dolar
Zimbabveanski dolar je valuta Zimbabve. Valutni kod za Dolar je ZWG. Ispod ćete pronaći tečajeve za Zimbabveanski dolar i pretvarač valuta.
Statistika Zimbabveanski dolar
|Naziv
|Zimbabveanski dolar
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|Cent
Profil Zimbabveanski dolar
|Središnja banka
|Rezervna banka Zimbabvea
Zašto vas zanima ZWG?
