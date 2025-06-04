  1. Početna
ZWG - Zimbabveanski dolar

Zimbabveanski dolar je valuta Zimbabve. Valutni kod za Dolar je ZWG. Ispod ćete pronaći tečajeve za Zimbabveanski dolar i pretvarač valuta.

Statistika Zimbabveanski dolar

NazivZimbabveanski dolar
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jediniceCent

Profil Zimbabveanski dolar

Središnja bankaRezervna banka Zimbabvea

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17742
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.550
GBP / USD1.34956
USD / CHF0.789354
USD / CAD1.36732
EUR / JPY184.325
AUD / USD0.670973

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%