TMT - Turkmenistanski manat

Turkmenistanski manat je valuta Turkmenistan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Turkmenistanski manat tečaj TMT u USD. Valutni kod za Manati je TMT , a simbol valute je T. Ispod ćete pronaći tečajeve za Turkmenistanski manat i pretvarač valuta.