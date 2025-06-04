KWD - Kuvajtski dinar

Središnja banka Kuvajta zove se Središnja banka Kuvajta. Od ožujka 2013. kuvajtski dinar je najvrednija valuta na svijetu.

Godine 1959. izdan je Rupija Perzijskog zaljeva (XPGR) od strane Rezervne banke Indije za korištenje u zemljama zaljeva, uključujući Kuvajt. Do tada je indijska rupija cirkulirala uz niz različitih stranih novčića. Nakon stjecanja neovisnosti, kuvajtski dinar uveden je 1961. godine po tečaju od 13,33 IND za 1 KWD. Središnja banka Kuvajta osnovana je 1969. godine kako bi upravljala sustavom valute države. Godine 1975. dinar je vezan uz ponderiranu košaricu valuta. Kada je Irak napao Kuvajt 1990. godine, irački dinar korišten je kratko vrijeme, a kuvajtski dinar je drastično pao na vrijednosti. Kada je valuta ponovno uspostavljena početkom 1991. godine, njezina je vrijednost vraćena na razinu prije invazije, a nove novčanice su izdane. Od 2003. do 2007. godine, dinar je bio vezan uz američki dolar.