KWD - Kuvajtski dinar

Kuvajtski dinar je valuta Kuvajt. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kuvajtski dinar tečaj KWD u USD. Valutni kod za Dinar je KWD, a simbol valute je KD. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kuvajtski dinar i pretvarač valuta.
Središnja banka Kuvajta zove se Središnja banka Kuvajta. Od ožujka 2013. kuvajtski dinar je najvrednija valuta na svijetu.
Godine 1959. izdan je Rupija Perzijskog zaljeva (XPGR) od strane Rezervne banke Indije za korištenje u zemljama zaljeva, uključujući Kuvajt. Do tada je indijska rupija cirkulirala uz niz različitih stranih novčića. Nakon stjecanja neovisnosti, kuvajtski dinar uveden je 1961. godine po tečaju od 13,33 IND za 1 KWD. Središnja banka Kuvajta osnovana je 1969. godine kako bi upravljala sustavom valute države. Godine 1975. dinar je vezan uz ponderiranu košaricu valuta. Kada je Irak napao Kuvajt 1990. godine, irački dinar korišten je kratko vrijeme, a kuvajtski dinar je drastično pao na vrijednosti. Kada je valuta ponovno uspostavljena početkom 1991. godine, njezina je vrijednost vraćena na razinu prije invazije, a nove novčanice su izdane. Od 2003. do 2007. godine, dinar je bio vezan uz američki dolar.
Statistika Kuvajtski dinar
|Naziv
|Kuvajtski dinar
|Simbol
|ك
|Manja jedinica
|1/1000 = Fils
|Simbol manje jedinice
|Fils
|Najbolja konverzija KWD
|KWD u USD
|Najbolji grafikon KWD
|Grafikon KWD u USD
Profil Kuvajtski dinar
|Kovanice
|Često korišteno: Fils5, Fils10, Fils20, Fils50, Fils100
|Novčanice
|Često korišteno: Fils250, Fils500, ك1, ك5, ك10, ك20
|Korisnici
Kuvajt
Kuvajt
Zašto vas zanima KWD?
