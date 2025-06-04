YER - Jemenski rijal
Jemenski rijal je valuta Jemen. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Jemenski rijal tečaj YER u USD. Valutni kod za Riali je YER, a simbol valute je ﷼. Ispod ćete pronaći tečajeve za Jemenski rijal i pretvarač valuta.
Statistika Jemenski rijal
|Naziv
|Jemenski rijal
|Simbol
|﷼
|Manja jedinica
|1/100 = Fils
|Simbol manje jedinice
|Fils
|Najbolja konverzija YER
|YER u USD
|Najbolji grafikon YER
|Grafikon YER u USD
Profil Jemenski rijal
|Novčanice
|Često korišteno: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Središnja banka
|Središnja banka Jemena
|Korisnici
Jemen
Jemen
Zašto vas zanima YER?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za YERDobiti tečajeve YER na moj telefonDobiti API za podatke o valuti YER za moje poslovanje