YER - Jemenski rijal

Jemenski rijal je valuta Jemen. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Jemenski rijal tečaj YER u USD. Valutni kod za Riali je YER , a simbol valute je ﷼. Ispod ćete pronaći tečajeve za Jemenski rijal i pretvarač valuta.