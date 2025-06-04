  1. Početna
YER - Jemenski rijal

Jemenski rijal je valuta Jemen. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Jemenski rijal tečaj YER u USD. Valutni kod za Riali je YER, a simbol valute je ﷼. Ispod ćete pronaći tečajeve za Jemenski rijal i pretvarač valuta.

YERJemenski rijal

Statistika Jemenski rijal

NazivJemenski rijal
Simbol
Manja jedinica1/100 = Fils
Simbol manje jediniceFils
Najbolja konverzija YERYER u USD
Najbolji grafikon YERGrafikon YER u USD

Profil Jemenski rijal

NovčaniceČesto korišteno: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
Središnja bankaSredišnja banka Jemena
Korisnici
Jemen

