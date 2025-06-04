KHR - Kambodžanski rijel

Kambodžanski rijel je valuta Kambodža. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kambodžanski rijel tečaj KHR u USD. Valutni kod za Rieli je KHR , a simbol valute je ៛. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kambodžanski rijel i pretvarač valuta.