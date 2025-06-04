KHR - Kambodžanski rijel
Kambodžanski rijel je valuta Kambodža. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kambodžanski rijel tečaj KHR u USD. Valutni kod za Rieli je KHR, a simbol valute je ៛. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kambodžanski rijel i pretvarač valuta.
Statistika Kambodžanski rijel
|Naziv
|Kambodžanski rijel
|Simbol
|៛
|Manja jedinica
|1/10 = Kak
|Simbol manje jedinice
|Kak
|Najbolja konverzija KHR
|KHR u USD
|Najbolji grafikon KHR
|Grafikon KHR u USD
Profil Kambodžanski rijel
|Kovanice
|Često korišteno: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
|Novčanice
|Često korišteno: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
|Središnja banka
|Nacionalna banka Kambodže
|Korisnici
Kambodža
