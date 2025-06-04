  1. Početna
KHR - Kambodžanski rijel

Kambodžanski rijel je valuta Kambodža. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kambodžanski rijel tečaj KHR u USD. Valutni kod za Rieli je KHR, a simbol valute je ៛. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kambodžanski rijel i pretvarač valuta.

Statistika Kambodžanski rijel

NazivKambodžanski rijel
Simbol
Manja jedinica1/10 = Kak
Simbol manje jediniceKak
Najbolja konverzija KHRKHR u USD
Najbolji grafikon KHRGrafikon KHR u USD

Profil Kambodžanski rijel

KovaniceČesto korišteno: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
NovčaniceČesto korišteno: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
Središnja bankaNacionalna banka Kambodže
Korisnici
Kambodža

