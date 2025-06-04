BDT - Bangladeška taka
Bangladeška taka je valuta Bangladeš. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bangladeška taka tečaj BDT u USD. Valutni kod za Taka je BDT, a simbol valute je ৳. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bangladeška taka i pretvarač valuta.
Statistika Bangladeška taka
|Naziv
|Bangladeška taka
|Simbol
|Tk
|Manja jedinica
|1/100 = poisha
|Simbol manje jedinice
|poisha
|Najbolja konverzija BDT
|BDT u USD
|Najbolji grafikon BDT
|Grafikon BDT u USD
Profil Bangladeška taka
|Kovanice
|Često korišteno: Tk1, Tk2, Tk5
Rijetko korišteno: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
|Novčanice
|Često korišteno: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Rijetko korišteno: Tk1
|Središnja banka
|Bangladeška banka
|Korisnici
Bangladeš
Bangladeš
Zašto vas zanima BDT?
