BDT - Bangladeška taka

Bangladeška taka je valuta Bangladeš. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bangladeška taka tečaj BDT u USD. Valutni kod za Taka je BDT , a simbol valute je ৳. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bangladeška taka i pretvarač valuta.