bdt
BDT - Bangladeška taka

Bangladeška taka je valuta Bangladeš. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bangladeška taka tečaj BDT u USD. Valutni kod za Taka je BDT, a simbol valute je ৳. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bangladeška taka i pretvarač valuta.

BDTBangladeška taka

Statistika Bangladeška taka

NazivBangladeška taka
SimbolTk
Manja jedinica1/100 = poisha
Simbol manje jedinicepoisha
Najbolja konverzija BDTBDT u USD
Najbolji grafikon BDTGrafikon BDT u USD

Profil Bangladeška taka

KovaniceČesto korišteno: Tk1, Tk2, Tk5
Rijetko korišteno: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
NovčaniceČesto korišteno: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Rijetko korišteno: Tk1
Središnja bankaBangladeška banka
Korisnici
Bangladeš

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17686
GBP / EUR1.14621
USD / JPY156.558
GBP / USD1.34892
USD / CHF0.789869
USD / CAD1.36676
EUR / JPY184.247
AUD / USD0.670824

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%