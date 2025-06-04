KYD - Kajmanski dolar
Kajmanski dolar je valuta Kajmanska Ostrva. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kajmanski dolar tečaj KYD u USD. Valutni kod za Dolar je KYD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kajmanski dolar i pretvarač valuta.
Statistika Kajmanski dolar
|Naziv
|Kajmanski dolar
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|Cent
|Najbolja konverzija KYD
|KYD u USD
|Najbolji grafikon KYD
|Grafikon KYD u USD
Profil Kajmanski dolar
|Kovanice
|Često korišteno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
|Novčanice
|Često korišteno: $1, $5, $10, $25, $50, $100
|Središnja banka
|Monetarna vlast Kajmanskih Ostrva
|Korisnici
Kajmanska Ostrva
Kajmanska Ostrva
Zašto vas zanima KYD?
