KYD - Kajmanski dolar

Kajmanski dolar je valuta Kajmanska Ostrva. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kajmanski dolar tečaj KYD u USD. Valutni kod za Dolar je KYD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kajmanski dolar i pretvarač valuta.

KYDKajmanski dolar

Statistika Kajmanski dolar

NazivKajmanski dolar
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jediniceCent
Najbolja konverzija KYDKYD u USD
Najbolji grafikon KYDGrafikon KYD u USD

Profil Kajmanski dolar

KovaniceČesto korišteno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
NovčaniceČesto korišteno: $1, $5, $10, $25, $50, $100
Središnja bankaMonetarna vlast Kajmanskih Ostrva
Korisnici
Kajmanska Ostrva

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17655
GBP / EUR1.14663
USD / JPY156.642
GBP / USD1.34907
USD / CHF0.790066
USD / CAD1.36687
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670844

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%