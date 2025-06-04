KYD - Kajmanski dolar

Kajmanski dolar je valuta Kajmanska Ostrva. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kajmanski dolar tečaj KYD u USD. Valutni kod za Dolar je KYD , a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kajmanski dolar i pretvarač valuta.