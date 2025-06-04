  1. Početna
KZT - Kazahstanski tenge

Kazahstanski tenge je valuta Kazahstan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kazahstanski tenge tečaj KZT u USD. Valutni kod za Tenge je KZT, a simbol valute je ₸. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kazahstanski tenge i pretvarač valuta.

Statistika Kazahstanski tenge

NazivKazahstanski tenge
Simbol
Manja jedinica1/100 = Tïin
Simbol manje jediniceTïin
Najbolja konverzija KZTKZT u USD
Najbolji grafikon KZTGrafikon KZT u USD

Profil Kazahstanski tenge

KovaniceČesto korišteno: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
NovčaniceČesto korišteno: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
Središnja bankaNacionalna banka Kazahstana
Korisnici
Kazahstan

