KZT - Kazahstanski tenge
Kazahstanski tenge je valuta Kazahstan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kazahstanski tenge tečaj KZT u USD. Valutni kod za Tenge je KZT, a simbol valute je ₸. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kazahstanski tenge i pretvarač valuta.
Statistika Kazahstanski tenge
|Naziv
|Kazahstanski tenge
|Simbol
|₸
|Manja jedinica
|1/100 = Tïin
|Simbol manje jedinice
|Tïin
|Najbolja konverzija KZT
|KZT u USD
|Najbolji grafikon KZT
|Grafikon KZT u USD
Profil Kazahstanski tenge
|Kovanice
|Često korišteno: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
|Novčanice
|Često korišteno: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
|Središnja banka
|Nacionalna banka Kazahstana
|Korisnici
Kazahstan
Kazahstan
Zašto vas zanima KZT?
