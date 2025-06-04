KZT - Kazahstanski tenge

Kazahstanski tenge je valuta Kazahstan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kazahstanski tenge tečaj KZT u USD. Valutni kod za Tenge je KZT , a simbol valute je ₸. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kazahstanski tenge i pretvarač valuta.