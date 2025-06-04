KRW - Južnokorejski won

Godine 1633. korejski Mun, sastavljen od novčića od bakra i bronce, postao je glavna valuta Koreje. Mun se koristio više od dva stoljeća, sve dok ga 1892. nije zamijenio Yang, prva decimalizirana korejska valuta. Godine 1902. Won je uveden kao službena valuta Koreje, s tečajem od 1 Wona za 5 Yanga. Banka Koreje osnovana je 1909. godine, ali je promijenila ime u Banka Joseon kada je Koreju godinu dana kasnije anektirao Japan. Pod japanskom vlašću, Koreja je bila prisiljena usvojiti korejski Jen, zamjenjujući Won po paritetu.

Nakon Drugog svjetskog rata, 1945. godine, Južna Koreja je uspostavila Won kao službenu valutu zemlje, zamjenjujući Jen po paritetu. Won je prvotno bio vezan uz američki dolar po tečaju od 15 Wona za 1 dolar, s promjenama tečaja više puta do 1951. godine. Zbog drastičnog pada vrijednosti, valuta je ponovno zamijenjena. Godine 1953. uveden je korejski Hwan po tečaju od 1 Hwana za 100 Wona. Godine 1962. osnovan je drugi korejski Won, zamjenjujući korejski Hwan po tečaju od 1 KRW za 10 Hwana. Ponovno je Won bio vezan uz američki dolar, s promjenama tečaja više puta do 1997. godine, kada je počeo slobodno fluktuirati na tržištu.