KRW - Južnokorejski won

Južnokorejski won je valuta Koreja (Jug). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Južnokorejski won tečaj KRW u USD. Valutni kod za Won je KRW, a simbol valute je ₩. Ispod ćete pronaći tečajeve za Južnokorejski won i pretvarač valuta.

Godine 1633. korejski Mun, sastavljen od novčića od bakra i bronce, postao je glavna valuta Koreje. Mun se koristio više od dva stoljeća, sve dok ga 1892. nije zamijenio Yang, prva decimalizirana korejska valuta. Godine 1902. Won je uveden kao službena valuta Koreje, s tečajem od 1 Wona za 5 Yanga. Banka Koreje osnovana je 1909. godine, ali je promijenila ime u Banka Joseon kada je Koreju godinu dana kasnije anektirao Japan. Pod japanskom vlašću, Koreja je bila prisiljena usvojiti korejski Jen, zamjenjujući Won po paritetu.

Nakon Drugog svjetskog rata, 1945. godine, Južna Koreja je uspostavila Won kao službenu valutu zemlje, zamjenjujući Jen po paritetu. Won je prvotno bio vezan uz američki dolar po tečaju od 15 Wona za 1 dolar, s promjenama tečaja više puta do 1951. godine. Zbog drastičnog pada vrijednosti, valuta je ponovno zamijenjena. Godine 1953. uveden je korejski Hwan po tečaju od 1 Hwana za 100 Wona. Godine 1962. osnovan je drugi korejski Won, zamjenjujući korejski Hwan po tečaju od 1 KRW za 10 Hwana. Ponovno je Won bio vezan uz američki dolar, s promjenama tečaja više puta do 1997. godine, kada je počeo slobodno fluktuirati na tržištu.

Statistika Južnokorejski won

NazivJužnokorejski won
Simbol
Manja jedinica1/100 = Jeon
Simbol manje jediniceJeon
Najbolja konverzija KRWKRW u USD
Najbolji grafikon KRWGrafikon KRW u USD

Profil Južnokorejski won

KovaniceČesto korišteno: ₩100, ₩500
Rijetko korišteno: ₩1, ₩5, ₩10, ₩50
NovčaniceČesto korišteno: ₩1000, ₩5000, ₩10000, ₩50000
Središnja bankaBanka Koreje
Korisnici
Koreja (Jug)

