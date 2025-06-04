  1. Početna
PAB - Panamska balboa

Panamska balboa je valuta Panama. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Panamska balboa tečaj PAB u USD. Valutni kod za Balboa je PAB, a simbol valute je B/.. Ispod ćete pronaći tečajeve za Panamska balboa i pretvarač valuta.

Statistika Panamska balboa

NazivPanamska balboa
SimbolB/.
Manja jedinica
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija PABPAB u USD
Najbolji grafikon PABGrafikon PAB u USD

Profil Panamska balboa

Korisnici
Panama

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17696
GBP / EUR1.14657
USD / JPY156.587
GBP / USD1.34947
USD / CHF0.789982
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670907

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%