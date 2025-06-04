ALL - Albanski lek
Albanski lek je valuta Albanija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Albanski lek tečaj ALL u USD. Valutni kod za Leke je ALL, a simbol valute je L. Ispod ćete pronaći tečajeve za Albanski lek i pretvarač valuta.
Statistika Albanski lek
|Naziv
|Albanski lek
|Simbol
|Lek
|Manja jedinica
|1/100 = Qindarkë
|Simbol manje jedinice
|Qindarkë
|Najbolja konverzija ALL
|ALL u USD
|Najbolji grafikon ALL
|Grafikon ALL u USD
Profil Albanski lek
|Kovanice
|Često korišteno: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
|Novčanice
|Često korišteno: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
|Središnja banka
|Banka Albanije
|Korisnici
Albanija
Albanija
Zašto vas zanima ALL?
