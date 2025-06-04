  1. Početna
ALL - Albanski lek

Albanski lek je valuta Albanija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Albanski lek tečaj ALL u USD. Valutni kod za Leke je ALL, a simbol valute je L. Ispod ćete pronaći tečajeve za Albanski lek i pretvarač valuta.

ALLAlbanski lek

Statistika Albanski lek

NazivAlbanski lek
SimbolLek
Manja jedinica1/100 = Qindarkë
Simbol manje jediniceQindarkë
Najbolja konverzija ALLALL u USD
Najbolji grafikon ALLGrafikon ALL u USD

Profil Albanski lek

KovaniceČesto korišteno: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
NovčaniceČesto korišteno: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
Središnja bankaBanka Albanije
Korisnici
Albanija

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17818
GBP / EUR1.14672
USD / JPY156.427
GBP / USD1.35103
USD / CHF0.788586
USD / CAD1.36539
EUR / JPY184.299
AUD / USD0.671738

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%