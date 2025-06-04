RWF - Ruandski franak

Ruandski franak je valuta Ruanda. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Ruandski franak tečaj RWF u USD. Valutni kod za Franki je RWF , a simbol valute je R₣. Ispod ćete pronaći tečajeve za Ruandski franak i pretvarač valuta.