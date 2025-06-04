RWF - Ruandski franak
Ruandski franak je valuta Ruanda. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Ruandski franak tečaj RWF u USD. Valutni kod za Franki je RWF, a simbol valute je R₣. Ispod ćete pronaći tečajeve za Ruandski franak i pretvarač valuta.
Statistika Ruandski franak
|Naziv
|Ruandski franak
|Simbol
|Frank
|Manja jedinica
|1/100 = Centime
|Simbol manje jedinice
|Centime
|Najbolja konverzija RWF
|RWF u USD
|Najbolji grafikon RWF
|Grafikon RWF u USD
Profil Ruandski franak
|Novčanice
|Često korišteno: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000
|Korisnici
Ruanda
Ruanda
Zašto vas zanima RWF?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za RWFDobiti tečajeve RWF na moj telefonDobiti API za podatke o valuti RWF za moje poslovanje