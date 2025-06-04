  1. Početna
RWF - Ruandski franak

Ruandski franak je valuta Ruanda. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Ruandski franak tečaj RWF u USD. Valutni kod za Franki je RWF, a simbol valute je R₣. Ispod ćete pronaći tečajeve za Ruandski franak i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Ruandski franak

NazivRuandski franak
SimbolFrank
Manja jedinica1/100 = Centime
Simbol manje jediniceCentime
Najbolja konverzija RWFRWF u USD
Najbolji grafikon RWFGrafikon RWF u USD

Profil Ruandski franak

NovčaniceČesto korišteno: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000
Korisnici
Ruanda

Zašto vas zanima RWF?

Želim...

