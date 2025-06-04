Enciclopedia valutelor

Enciclopedia valutară XE oferă cursuri valutare, știri forex și date pentru fiecare monedă mondială, cum ar fi dolarul american și euro. Puteți afla, de asemenea, despre serviciile disponibile pentru fiecare monedă, cum ar fi transferurile de bani, datele valutare și multe altele.

Selectați o monedă

usd
USDDolar American

Răsfoiți toate valutele

POPULAR
usd
USD - Dolar American
eur
EUR - Euro
gbp
GBP - Liră Sterlină
cad
CAD - Dolar Canadian
aud
AUD - Dolar Australian
jpy
JPY - Yen Japonez
A
ada
ADA - Cardano
aed
AED - Dirham Emirian
afn
AFN - Afgani Afgan
all
ALL - Lek Albanez
amd
AMD - Dram Armenesc
ang
ANG - Guilder Olandez
aoa
AOA - Kwanza Angoleză
ars
ARS - Peso Argentinian
aud
AUD - Dolar Australian
awg
AWG - Guilder Aruban sau Olandez
azn
AZN - Manat Azerbaidjan
B
bam
BAM - Marcă Convertibilă Bosnia-Herțegovina
bbd
BBD - Dolar Barbadian sau Bajan
bch
BCH - Bitcoin Cash
bdt
BDT - Taka Bengaleză
bgn
BGN - Lev Bulgar
bhd
BHD - Dinar Bahraini
bif
BIF - Franc Burundez
bmd
BMD - Dolar Bermudian
bnd
BND - Dolar Bruneian
bob
BOB - Boliviano Bolivian
brl
BRL - Real Brazilian
bsd
BSD - Dolar Bahamian
btc
BTC - Bitcoin
btn
BTN - Ngultrum Bhutanese
bwp
BWP - Pula Botswana
byn
BYN - Rublă Belarusă
byr
BYR - Rublă Belarusă
bzd
BZD - Dolar Belizean
C
cad
CAD - Dolar Canadian
cdf
CDF - Franc Congolez
chf
CHF - Franc Elvețian
clp
CLP - Peso Chilian
cny
CNY - Yuan Chinezesc Renminbi
cop
COP - Peso Columbian
crc
CRC - Colon Costarican
cuc
CUC - Peso Convertibil Cuban
cup
CUP - Peso Cuban
cve
CVE - Escudo Capverdian
czk
CZK - Coroană Cehă
D
djf
DJF - Franc Djiboutian
dkk
DKK - Coroană Daneză
doge
DOGE - Dogecoin
dop
DOP - Peso Dominican
dot
DOT - Polkadot
dzd
DZD - Dinar Algerian
E
eek
EEK - Coroană Estonă
egp
EGP - Liră Egipteană
ern
ERN - Nakfa Eritreeană
etb
ETB - Birr Etiopian
eth
ETH - Ethereum
eur
EUR - Euro
F
fjd
FJD - Dolar Fijian
fkp
FKP - Liră Insulele Falkland
G
gbp
GBP - Liră Sterlină
gel
GEL - Lari Georgian
ggp
GGP - Liră Guernsey
ghs
GHS - Cedi Ghanez
gip
GIP - Liră Gibraltar
gmd
GMD - Dalasi Gambian
gnf
GNF - Franc Guineean
gtq
GTQ - Quetzal Guatemalan
gyd
GYD - Dolar Guyanez
H
hkd
HKD - Dolar Hong Kong
hnl
HNL - Lempira Honduriană
hrk
HRK - Kuna Croată
htg
HTG - Gourde Haitian
huf
HUF - Forint Maghiar
I
idr
IDR - Rupie Indoneziană
ils
ILS - Shekel Israelian
imp
IMP - Liră Manx
inr
INR - Rupie Indiană
iqd
IQD - Dinar Irakian
irr
IRR - Rial Iranian
isk
ISK - Coroană Islandeză
J
jep
JEP - Liră Jersey
jmd
JMD - Dolar Jamaican
jod
JOD - Dinar Iordanian
jpy
JPY - Yen Japonez
K
kes
KES - Șiling Kenyan
kgs
KGS - Som Kârgâz
khr
KHR - Riel Cambodgian
kmf
KMF - Franc Comorian
kpw
KPW - Won Nord-Coreean
krw
KRW - Won Sud-Coreean
kwd
KWD - Dinar Kuweitian
kyd
KYD - Dolar Caymanian
kzt
KZT - Tenge Kazah
L
lak
LAK - Kip Laoțian
lbp
LBP - Liră Libaneză
link
LINK - Chainlink
lkr
LKR - Rupie Sri Lankeză
lrd
LRD - Dolar Liberian
lsl
LSL - Loti Basotho
ltc
LTC - Litecoin
ltl
LTL - Litas Lituanian
luna
LUNA - Terra
lvl
LVL - Lats Leton
lyd
LYD - Dinar Libian
M
mad
MAD - Dirham Marocan
mdl
MDL - Leu Moldovenesc
mga
MGA - Ariary Malgaș
mkd
MKD - Denar Macedonean
mmk
MMK - Kyat Birman
mnt
MNT - Tugrik Mongol
mop
MOP - Pataca Macao
mru
MRU - Ouguiya Mauritaniană
mur
MUR - Rupie Mauritiană
mvr
MVR - Rufiyaa Maldiviană
mwk
MWK - Kwacha Malawiană
mxn
MXN - Peso Mexican
myr
MYR - Ringgit Malaezian
mzn
MZN - Metical Mozambican
N
nad
NAD - Dolar Namibian
ngn
NGN - Naira Nigeriană
nio
NIO - Cordoba Nicaraguană
nok
NOK - Coroană Norvegiană
npr
NPR - Rupie Nepaleză
nzd
NZD - Dolar Neozeelandez
O
omr
OMR - Rial Omanez
P
pab
PAB - Balboa Panameză
pen
PEN - Sol Peruan
pgk
PGK - Kina Papua Noua Guinee
php
PHP - Peso Filipinez
pkr
PKR - Rupie Pakistaneză
pln
PLN - Zlot Polonez
pyg
PYG - Guarani Paraguayan
Q
qar
QAR - Rial Qatarez
R
ron
RON - Leu Românesc
rsd
RSD - Dinar Sârbesc
rub
RUB - Rublă Rusească
rwf
RWF - Franc Rwandez
S
sar
SAR - Rial Saudit
sbd
SBD - Dolar Insulele Solomon
scr
SCR - Rupie Seychelleză
sdg
SDG - Liră Sudaneză
sek
SEK - Coroană Suedeză
sgd
SGD - Dolar Singaporez
shp
SHP - Liră Sfânta Elena
sle
SLE - Leone Sierra Leonean
sll
SLL - Leone Sierra Leonean
sos
SOS - Șiling Somalez
spl
SPL - Luigino Seborgan
srd
SRD - Dolar Surinam
stn
STN - Dobra Sao Tome
svc
SVC - Colon Salvadorian
syp
SYP - Liră Siriană
szl
SZL - Lilangeni Swazi
T
thb
THB - Baht Thailandez
tjs
TJS - Somoni Tadjik
tmt
TMT - Manat Turkmen
tnd
TND - Dinar Tunisian
top
TOP - Pa'anga Tongană
try
TRY - Liră Turcească
ttd
TTD - Dolar Trinidadian
tvd
TVD - Dolar Tuvaluan
twd
TWD - Dolar Nou Taiwanez
tzs
TZS - Șiling Tanzanian
U
uah
UAH - Hrivnă Ucraineană
ugx
UGX - Șiling Ugandez
uni
UNI - Uniswap
usd
USD - Dolar American
uyu
UYU - Peso Uruguayan
uzs
UZS - Som Uzbek
V
vef
VEF - Bolivar Venezuelean
ves
VES - Bolivar Venezuelean
vnd
VND - Dong Vietnamez
vuv
VUV - Vatu Ni-Vanuatu
W
wst
WST - Tala Samoană
X
xaf
XAF - Franc CFA Africa Centrală BEAC
xag
XAG - Uncie de Argint
xau
XAU - Uncie de Aur
xcd
XCD - Dolar Caraibe de Est
xcg
XCG - Guilder Caraibian
xdr
XDR - Drepturi Speciale de Tragere FMI
xlm
XLM - Stellar Lumen
xof
XOF - Franc CFA
xpd
XPD - Uncie de Paladiu
xpf
XPF - Franc CFP
xpt
XPT - Uncie de Platină
xrp
XRP - Ripple
Y
yer
YER - Rial Yemenit
Z
zar
ZAR - Rand Sud-African
zmk
ZMK - Kwacha Zambiană
zmw
ZMW - Kwacha Zambiană
zwd
ZWD - Dolar Zimbabwean
zwg
ZWG - Dolar Zimbabwean
zwl
ZWL - Dolar Zimbabwean

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15930
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.483
GBP / USD1.32334
USD / CHF0.804449
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651811

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%