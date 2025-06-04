- Acasă
- Enciclopedia valutelor
Enciclopedia valutelor
Enciclopedia valutară XE oferă cursuri valutare, știri forex și date pentru fiecare monedă mondială, cum ar fi dolarul american și euro. Puteți afla, de asemenea, despre serviciile disponibile pentru fiecare monedă, cum ar fi transferurile de bani, datele valutare și multe altele.
Răsfoiți toate valutele
POPULAR
A
B
BAM - Marcă Convertibilă Bosnia-Herțegovina
BBD - Dolar Barbadian sau Bajan
BCH - Bitcoin Cash
BDT - Taka Bengaleză
BGN - Lev Bulgar
BHD - Dinar Bahraini
BIF - Franc Burundez
BMD - Dolar Bermudian
BND - Dolar Bruneian
BOB - Boliviano Bolivian
BRL - Real Brazilian
BSD - Dolar Bahamian
BTC - Bitcoin
BTN - Ngultrum Bhutanese
BWP - Pula Botswana
BYN - Rublă Belarusă
BYR - Rublă Belarusă
BZD - Dolar Belizean
C
D
E
G
H
I
K
L
M
N
P
S
SAR - Rial Saudit
SBD - Dolar Insulele Solomon
SCR - Rupie Seychelleză
SDG - Liră Sudaneză
SEK - Coroană Suedeză
SGD - Dolar Singaporez
SHP - Liră Sfânta Elena
SLE - Leone Sierra Leonean
SLL - Leone Sierra Leonean
SOS - Șiling Somalez
SPL - Luigino Seborgan
SRD - Dolar Surinam
STN - Dobra Sao Tome
SVC - Colon Salvadorian
SYP - Liră Siriană
SZL - Lilangeni Swazi
T
U
X