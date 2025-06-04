BSD - Dolar din Bahamas
Dolar din Bahamas este moneda Bahamas. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Bahamas este cursul de la BSD la USD. Codul valutar pentru Bahamas Dollar este BSD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Bahamas și un convertor valutar.
Statistici Dolar din Bahamas
|Nume
|Dolar din Bahamas
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|Cent
|Conversie de top BSD
|BSD la USD
|Grafic de top BSD
|Grafic BSD la USD
Profil Dolar din Bahamas
|Monede
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
|Bancnote
|Freq used: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Banca centrală
|The Bahamas Central Bank
|Utilizatori
Bahamas
