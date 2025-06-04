bsd
Dolar din Bahamas este moneda Bahamas. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Bahamas este cursul de la BSD la USD. Codul valutar pentru Bahamas Dollar este BSD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Bahamas și un convertor valutar.

Statistici Dolar din Bahamas

NumeDolar din Bahamas
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăCent
Conversie de top BSDBSD la USD
Grafic de top BSDGrafic BSD la USD

Profil Dolar din Bahamas

MonedeFreq used: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
BancnoteFreq used: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
Banca centralăThe Bahamas Central Bank
Utilizatori
Bahamas

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15961
GBP / EUR1.14151
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32370
USD / CHF0.804236
USD / CAD1.40388
EUR / JPY181.416
AUD / USD0.651976

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%