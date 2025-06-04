Ajutați-vă clienții să economisească timp și bani la plățile internaționale, creând în același timp o nouă sursă de venit pentru afacerea dvs., prin parteneriatul cu Xe. Când recomanzi Xe clienților tăi, te vei bucura de oportunități de împărțire a veniturilor, iar clienții tăi vor beneficia de cursuri de schimb valutar mai bune și de lipsa comisioanelor. Ca partener Xe, vei avea acces la o suită de instrumente și widget-uri pentru a-ți îmbunătăți site-ul web și a stimula interacțiunea.