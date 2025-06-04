- Home
Deveniți partener de afaceri cu Xe pentru plăți globale
Alătură-te sutelor de companii care colaborează cu Xe pentru a oferi transferuri internaționale de bani, soluții de gestionare a riscurilor valutare și integrări tehnologice de ultimă generație. Alegeți dintr-o gamă largă de opțiuni de parteneriat pentru a vă îmbunătăți ofertele de afaceri, generând în același timp venituri suplimentare. Contactați-ne astăzi pentru a începe parteneriatul cu Xe!
Deveniți partener afiliat
Afiliați de transfer de bani și parteneri de recomandare
Dacă publicul tău trebuie să trimită bani în străinătate sau dorești să monetizezi traficul site-ului tău web, Xe oferă o soluție eficientă. Programul nostru de afiliere vă permite să câștigați bani din traficul dvs. cu ajutorul link-urilor de urmărire ușor de utilizat, rapoartelor de performanță în timp real și instrumentelor creative. Colaborăm cu companii precum site-uri de comparare a tarifelor și publicații precum The Times.
Câștigă cu parteneriatele Xe
Cota de venituri și parteneriate cu introductori
Ajutați-vă clienții să economisească timp și bani la plățile internaționale, creând în același timp o nouă sursă de venit pentru afacerea dvs., prin parteneriatul cu Xe. Când recomanzi Xe clienților tăi, te vei bucura de oportunități de împărțire a veniturilor, iar clienții tăi vor beneficia de cursuri de schimb valutar mai bune și de lipsa comisioanelor. Ca partener Xe, vei avea acces la o suită de instrumente și widget-uri pentru a-ți îmbunătăți site-ul web și a stimula interacțiunea.
Cine ar trebui să fie partener cu Xe?
Xe colaborează cu numeroase tipuri de companii pentru a oferi soluții personalizate de plată internațională. Indiferent dacă sunteți în căutarea unor perspective de piață, a unei integrări software perfecte sau a unor noi oportunități de venit, Xe oferă instrumentele și tehnologia necesare pentru a vă sprijini afacerea și clienții.
Consultanți
Accesați informații detaliate despre piața de schimb valutar, inclusiv date în timp real, cursuri de schimb valutar și analize câștiguri/pierderi.
Asociații
Fii cu un pas înaintea fluctuațiilor și tendințelor pieței, oferindu-ți posibilitatea de a efectua plăți internaționale informate, la momentul potrivit, la cele mai favorabile rate.
Software VAR
Extindeți-vă oferta de servicii prin redenumirea soluțiilor de plată internaționale Xe ca fiind propriile soluții pentru a genera venituri suplimentare.
Tehnologie
Combinați soluțiile noastre internaționale de plată cu tehnologia afacerii dvs. pentru a oferi pachete complete de servicii clienților dvs.
Integrator de software
Integrați perfect soluțiile de integrare ERP Xe în software-ul dvs. pentru a activa capacități globale de transfer de bani. Valorifică puterea tehnologiei lui Xe.
Aplicații
Integrează tehnologia Xe în aplicația ta pentru a oferi clienților tăi plăți internaționale simple și sigure în peste 190 de țări și în peste 130 de monede.
Beneficiile parteneriatului cu Xe
Când colaborezi cu Xe, obții acces la plăți securizate, soluții scalabile și o rețea globală de plăți inovatoare. Toate acestea sunt susținute de cursuri de schimb valutar competitive, asistență valutară de specialitate și o rețea de încredere care se întinde pe peste 190 de țări și peste 130 de monede.
Plăți securizate
Banii tăi sunt protejați prin autentificare multi-factor, scanări regulate și verificări de securitate, permițându-ți să trimiți plăți cu încredere.
Rețea globală
Parteneriatul nostru cu Dandelion Payments vă oferă acces la o vastă rețea globală care se întinde pe peste 190 de țări și peste 130 de monede.
Soluții scalabile
Indiferent dacă aveți nevoie de transferuri individuale sau plăți în masă, soluțiile noastre sunt adaptate pentru a satisface cerințele afacerii dumneavoastră, indiferent de scară.
Tarife competitive
Accesează cursurile noastre competitive de schimb valutar pentru a te asigura că beneficiezi de cea mai bună valoare pentru banii tăi de fiecare dată când efectuezi un transfer.
Tehnologie inovatoare
Tehnologia noastră inovatoare evoluează pentru a oferi informații valutare în timp real, securitate fiabilă și experiențe de plată globale fără probleme.
Suport de specialitate
Cu zeci de ani de experiență, dealerii noștri experți sunt aici pentru a vă ajuta să înțelegeți piața și să vă îmbunătățiți strategia de schimb valutar.
Parteneriate White Label
Parteneriate white label pentru plăți fără probleme
Oferiți soluțiile globale de plată Xe sub marca dvs. prin parteneriate white-label. Oferiți clienților dvs. cursuri de schimb competitive, instrumente avansate de gestionare a riscurilor și transferuri internaționale securizate - toate susținute de tehnologia de ultimă generație Xe. Cu o dezvoltare suplimentară minimă sau deloc necesară, procesul de integrare este simplu și fără probleme.
Soluții API fără probleme
Plățile internaționale nu trebuie să fie complicate. Soluțiile noastre API simplifică procesul:
API-ul de plăți
Integrează API-ul de plăți Xe pentru a-ți ajuta clienții să efectueze plăți internaționale rapide, sigure și eficiente.
API-ul pentru date valutare
Accesați informații FX în timp real pentru peste 220 de valute, provenite de la cei mai importanți furnizori de date financiare și bănci.
API-ul pentru plăți în masă
Simplificați transferurile în vrac prin trimiterea de plăți către furnizori, angajați și vânzători din peste 190 de țări.
Partenerii de integrare ERP ai Xe
Ne integrăm cu software precum Sage Intacct, Microsoft Dynamics 365 Finance și Microsoft Dynamics 365 Business Central pentru a simplifica gestionarea plăților și a datelor financiare.
Sage Intact
Integrați Xe cu Sage Intacct pentru a automatiza tranzacțiile, a accesa ratele în timp real și a gestiona datele financiare.
Dynamics 365 Finance
Reduceți timpul petrecut gestionând plățile interne și globale atunci când integrați Xe în Microsoft Dynamics 365 Finance.
Dynamics 365 BC
Integrați Xe în Dynamics 365 Business Central pentru a trimite, urmări și raporta cu ușurință plățile internaționale.
Partenerul de date recomandat al Xe - JFD Brokers
JFD Brokers operează ca un mediu electronic de tranzacționare pentru investitori individuali sofisticați și parteneri instituționali. Acestea oferă funcționalități de tranzacționare remarcabile, acoperire pe piață, lichiditate extinsă, viteză de execuție și scalabilitate IT robustă la costuri de tranzacționare competitive.
Începeți ca partener cu Xe
Împărtășește-ți interesul de a deveni partener corporativ cu Xe și vom personaliza o soluție pentru nevoile afacerii tale. Completați formularul de mai jos, iar echipa noastră de parteneriat vă va contacta în scurt timp.
Întrebări frecvente despre parteneriate
Alătură-te programului de afiliere Xe pentru a începe să câștigi din traficul tău. Îți vom trimite o plată pentru fiecare client care are ca rezultat o conversie reușită. Urmărește-ți câștigurile și vezi cum funcționează linkul tău de afiliere din tabloul de bord Impact Radius. Xe vă oferă:
Linkuri de urmărire
Bannere și instrumente creative
Tablouri de bord pentru performanță în timp real
Xe oferă mai multe opțiuni de parteneriat, inclusiv:
Programe de afiliere și recomandări: Câștigă bani prin linkul tău de afiliere Xe ușor de utilizat. Obțineți rapoarte de performanță în timp real și instrumente creative.
Parteneriate de împărțire a veniturilor și parteneriate cu clienții care introduc clienți: Recomandați-vă clienților Xe și câștigați o parte din veniturile obținute din orice afacere nouă pe care o generați.
Parteneriate white-label: Furnizați serviciile globale de plată Xe prin intermediul mărcii dvs., printr-un parteneriat white-label.
Parteneriatele white-label vă permit să oferiți capabilitățile globale de plată ale Xe ca fiind ale dumneavoastră, menținând în același timp identitatea mărcii afacerii dumneavoastră. Parteneriatele white-label vă ajută, de asemenea, să evitați eforturi suplimentare de dezvoltare în timp ce livrați tehnologia Xe și soluțiile FX.
Colaborăm cu tot felul de companii pentru a oferi soluții de plată internaționale.
Consultanți și consilieri financiari
Firme de tehnologie și dezvoltatori de aplicații
Asociații
Furnizori de software, VAR-uri și integratori
Media, marketeri afiliați și creatori de conținut
Completează formularul de interes pentru a ne oferi mai multe informații despre afacerea ta. Un membru al echipei Xe vă va contacta pentru a discuta despre cum putem găsi soluțiile care se potrivesc cel mai bine nevoilor afacerii dumneavoastră.