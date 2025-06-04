Currency converter & money transfer app

Aplicație de conversie valutară și transfer de bani

Aplicația Xe are tot ce ai nevoie pentru transferuri globale de bani și conversii valutare. Convertește valute, verifică ratele de schimb în timp real și transferă bani în siguranță, cu transparență completă a comisioanelor. Descarcă astăzi!

Caracteristicile aplicației Xe

Sending money

Trimiteți bani

Transferă bani cu ușurință în peste 190 de țări, în peste 130 de valute, cu doar câteva atingeri. Interfața noastră simplă asigură o experiență fără probleme, facilitând trimiterea de fonduri la nivel global.

Track every step of the way

Urmăriți-vă transferul

Rămâi la curent cu statusul transferurilor tale în timp real. Îți poți monitoriza cu ușurință tranzacțiile la fiecare pas, asigurându-ți liniștea sufletească și transparența deplină de care ai nevoie.

Set rate alerts with Xe

Setați alerte de tarif

Nu rata niciodată ocazia de a economisi. Configurați alerte privind cursul de schimb valutar și primiți notificări când se atinge cursul de schimb dorit, ceea ce vă va ajuta să profitați la maximum de fiecare transfer.

Competitive rates

Vizualizați cursurile de schimb valutar

Obțineți acces la cursuri de schimb valutar în timp real oricând, oriunde. Aplicația noastră vă oferă cele mai recente rate, astfel încât să puteți lua decizii informate și să rămâneți cu un pas înainte pe piața valutară.

Set up push notifications with Xe

Primește notificări

Rămâi la curent cu notificări push în timp real. Primește actualizări instantanee despre transferurile tale de bani, alerte despre cursul de schimb valutar și activități importante din cont, asigurându-te că deții întotdeauna controlul.

Securely login with Xe

Autentificare în siguranță

Securizează-ți contul fără efort cu Face ID sau Touch ID. Aceste metode de conectare biometrică oferă o modalitate rapidă și sigură de a accesa contul dvs., asigurându-vă că numai dvs. puteți debloca informațiile.

Send on the go with Xe

Trimiteți bani din mers

Trimiterea de bani la nivel global este simplă cu aplicația Xe. Bucură-te de transferuri rapide și sigure de pe smartphone, oricând și oriunde. Fie că este vorba de nevoi personale sau de afaceri, Xe vă pune puterea transferurilor internaționale de bani direct în buzunar.

Easier mobile transfers with Xe

Transferuri mobile convenabile de bani

Scăpați de limitările serviciilor bancare mobile tradiționale cu transferuri bancare mai rapide și mai flexibile de la o bancă la alta. Obțineți tarife mai bune, evitați comisioanele mari și trimiteți bani în peste 190 de țări - totul din confortul dispozitivului dvs. mobil.

Transferul de bani la nivel global este ușor

Create account

Creează cont

Durează doar câteva minute. Tot ce ne trebuie este adresa ta de e-mail și câteva informații suplimentare.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Ofertă instantanee

Primește un curs de transfer de bani live, cel mai avantajos pentru bănci, pentru moneda aleasă.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Trimiteți bani

Adăugați toate detaliile necesare și configurați transferul. Odată ce primim fondurile, ne vom ocupa noi de restul.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Urmăriți-vă transferul

Urmărește-ți transferul la fiecare pas cu aplicația noastră Xe. Activează notificările pentru a primi actualizări despre progresul transferului tău.

Ways to send money with Xe

Modalități de a trimite bani

Alegeți opțiunea de plată potrivită pentru fiecare nevoie a dumneavoastră.

Debit direct
Ia fonduri din banca ta. De obicei, ajunge în termen de 3 zile lucrătoare.

Transfer bancar
Transfer de la banca dumneavoastră la a noastră. De obicei, ajunge în 24 de ore.

Card de debit/credit
Cea mai rapidă metodă, dar implică taxe mici. Banii sosesc aproape instantaneu.

Înregistrează-te și trimite bani
Ways to receive money with Xe

Modalități de a primi bani

Oferim opțiuni convenabile pentru a primi bani în întreaga lume.

Depozit bancar
Trimiteți direct către sute de bănci importante din întreaga lume.

Ridicare numerar
Ridică numerar din peste 500.000 de locații din peste 150 de țări.

Portofel mobil
Trimiteți fonduri direct pe telefonul mobil al persoanei dragi în peste 35 de țări.

Înregistrează-te și trimite bani

Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume

Întrebări frecvente (FAQ) despre aplicație