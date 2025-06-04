Aplicație de conversie valutară și transfer de bani

Aplicația Xe este disponibilă pentru descărcare atât din App Store pentru iOS, cât și din Google Play Store pentru dispozitivele Android. Cu aplicația Xe, beneficiezi de o platformă completă pentru a-ți gestiona fără efort nevoile valutare globale și transferurile internaționale de bani. Indiferent dacă urmărești mai multe valute, configurezi alerte privind cursul de schimb sau trimiți fonduri către peste 200 de țări în aproape 130+ monede, aplicația este concepută pentru a-ți oferi control deplin la îndemână. În plus, puteți accesa cursuri de schimb valutar în timp real, puteți vizualiza date istorice și puteți gestiona tranzacțiile în siguranță și eficient, oriunde v-ați afla.