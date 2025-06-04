Money transfer fees explained

Taxe mici sau deloc la fiecare transfer

Oferim comisioane mici sau inexistente, astfel încât să puteți păstra mai mult din ceea ce este al dumneavoastră. Taxele noastre sunt întotdeauna transparente, așa că veți cunoaște costurile exacte din timp - fără surprize, doar claritate și mai multă valoare la fiecare transfer.

Fără surprize cu tarifele și comisioanele în avans

Cursul de schimb valutar afișat în avans
Rata pe care o vedeți atunci când confirmați transferul este rata pe care o primiți.

Taxele potențiale afișate clar
Toate taxele sunt afișate în avans înainte de confirmarea transferului.

Cum stabilim comisioanele de transfer

Metoda de transfer

Cardurile de debit/credit oferă livrare rapidă, dar au comisioane mai mari. Dacă sunteți în căutarea unei opțiuni cu costuri mai mici, debitul direct sau transferurile bancare ar putea fi soluția ideală, chiar dacă durează puțin mai mult.

Viteză de transfer

Transferurile rapide, cum ar fi cele cu carduri de debit sau de credit, vin cu comisioane mai mari pentru o procesare mai rapidă. Transferurile bancare sau de debit au, de obicei, comisioane mai mici, dar durează mai mult pentru a fi finalizate.

Suma transferată

Transferurile mai mari vin adesea cu comisioane mai mici sau deloc, ceea ce le face mai rentabile. Transferurile mai mici au de obicei o taxă fixă, așa că este important să iei în considerare dimensiunea transferului atunci când îți planifici costurile.

Țara de destinație

Taxele variază în funcție de țara de destinație. Unele țări pot avea comisioane mai mari din cauza reglementărilor locale, a sistemelor bancare sau a factorilor de schimb valutar, ceea ce afectează costul total al transferului.

Potențiale taxe ale terților

În unele cazuri, băncile sau intermediarii destinatari pot percepe comisioane suplimentare. Este important să verificați cu destinatarul pentru a înțelege orice comisioane pe care banca sa le-ar putea impune pentru transfer. Este posibil ca destinatarul să primească mai puțin din cauza comisioanelor percepute de banca destinatarului și a taxelor străine. Din păcate, Xe nu are control asupra taxelor instituțiilor beneficiare.

Atenție la taxele ascunse

Unii furnizori pretind că „nu oferă comisioane”, dar adesea le includ în cursurile de schimb valutar, ceea ce vă oferă o conversie mai slabă. Compară întotdeauna atât comisioanele, cât și cursurile de schimb valutar pentru a te asigura că obții cea mai bună ofertă. Xe este transparent, afișând atât tariful, cât și orice comisioane în avans, astfel încât să știi exact ce plătești.

Modalități de reducere a costurilor de transfer

Alegeți o metodă mai ieftină

Pentru a reduce comisioanele, analizați cu atenție ce metodă de plată se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră. Echilibrul dintre viteză și cost ajută la minimizarea cheltuielilor fără a întârzia transferul.

Alege cel mai bun serviciu

Familiarizează-te cu comisioanele băncii tale și compară furnizorii pentru a economisi la transferuri. Înțelegerea momentului și a motivului pentru care se aplică taxele vă ajută să luați decizii mai inteligente și mai rentabile.

Cronometrați-vă transferul

Alegerea momentului în care ratele sunt favorabile poate reduce semnificativ costurile. Cursurile de schimb valutar pot fluctua, așa că este inteligent să monitorizați tendințele și să trimiteți bani atunci când cursurile sunt cele mai bune.

Ca parte a familiei Euronet Worldwide, clienții noștri ne-au acordat încredere anul trecut pentru a procesa în siguranță transferuri internaționale de bani în valoare de peste 115 miliarde de dolari. Cu tarife excelente și comisioane mici, vă facilităm trimiterea de bani în străinătate.

