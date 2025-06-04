Un escroc vizează victimele cu vârsta de 60 de ani sau mai mult și se preface a fi o persoană importantă, cum ar fi un funcționar guvernamental. Este posibil să primiți un apel, un e-mail sau o scrisoare în care vi se va spune că aveți o datorie, iar dacă nu plătiți imediat, se vor lua măsuri legale.