Prevenirea fraudei începe cu conștientizarea
Escrocii găsesc mereu noi modalități de a păcăli oamenii, dar informarea te poate scuti de a deveni victimă. Înțelegând escrocheriile comune și cum să le identificați, vă puteți proteja banii și informațiile personale.
Escrocherii comune la care trebuie să fii atent
Primul pas pentru a evita escrocheriile este să știi cum să le identifici. De la escrocheriile legate de achiziționarea de proprietăți până la oportunități de investiții false, este important să recunoaștem semnele de avertizare.
Escrocherii în relații
Întâlnești pe cineva online care spune că este în străinătate. Chiar dacă nu v-ați întâlnit niciodată în persoană, ți-au câștigat încrederea. Dintr-o dată, cer bani pentru o „urgență”. Ei promit să-ți plătească, dar nu o fac niciodată.
Escrocherii imobiliare
Găsești o ofertă excelentă pentru o proprietate în străinătate, care pare prea bună ca să fie adevărată. Vânzătorul pare sincer și solicită un depozit pentru a garanta proprietatea, chiar dacă nu ai văzut-o încă în persoană. Odată ce trimiteți plata, vânzătorul dispare.
Escrocherii cu rude aflate în nevoie
Primești un telefon de la cineva care pretinde că este un membru al familiei și are nevoie de bani. Sunt reticenți în a împărtăși detalii și vă cer să nu spuneți nimănui. Trimiți banii, doar ca să afli că nu erau cine pretindeau că sunt.
Escrocherii de investiții
Un străin te contactează cu o oportunitate de investiție care pare prea bună pentru a o rata. Îți promit randamente mari cu riscuri minime sau inexistente. Ei te îndeamnă să acționezi rapid înainte ca piața să se schimbe. Dar odată ce investești, banii tăi dispar.
Escrocherii împotriva persoanelor vulnerabile
Un escroc vizează victimele cu vârsta de 60 de ani sau mai mult și se preface a fi o persoană importantă, cum ar fi un funcționar guvernamental. Este posibil să primiți un apel, un e-mail sau o scrisoare în care vi se va spune că aveți o datorie, iar dacă nu plătiți imediat, se vor lua măsuri legale.
Escrocherii cu taxe în avans
Primești un e-mail prin care ți se spune că ești eligibil pentru un împrumut fără a fi necesară verificarea creditului. Aplici și ți se spune să plătești o taxă pentru a debloca împrumutul. După ce plătești, descoperi că firma era o înșelătorie și că nu a existat niciodată un împrumut de la bun început.
Escrocherii cu furt de identitate
Primești un apel de la cineva care pretinde că este de la banca ta. Îți solicită informații personale, cum ar fi numărul de asigurări sociale, pentru a-ți verifica contul. După ce partajați datele dvs., încep să apară tranzacții neautorizate.
Escrocherii de telemarketing
Primești un apel neașteptat de la o companie care îți spune că ai câștigat un premiu, dar trebuie să trimiți o taxă în avans sau informații personale pentru a-l primi. După ce trimiteți banii, premiul nu se găsește nicăieri și compania nu poate fi contactată.
Escrocherii la distanță
Un mesaj pop-up vă avertizează că computerul este infectat și vă oferă un număr de telefon pentru asistență. Când suni, îți cer acces de la distanță pentru a rezolva problema. Odată ce obțin acces, îți schimbă parolele și te blochează accesul la conturi.
Ajutor, am fost înșelat!
Dacă crezi că ai fost victima unei înșelătorii, acționează imediat. Păstrați toate detaliile relevante, cum ar fi numele, informațiile de contact sau orice dovadă de comunicare. Contactați poliția locală sau depuneți o plângere la echipa noastră de combatere a fraudelor.
Căutați semnele
Chiar dacă escrocii pot folosi o varietate de trucuri pentru a păcăli oamenii, există semne clare care îi pot trăda. Pune-ți aceste întrebări atunci când te confrunți cu activități suspecte.
E prea frumos ca să fie adevărat?
Escrocii creează adesea entuziasm pentru a te face să acționezi impulsiv și a te distrage de la semnalele de alarmă. Fiți atenți la ofertele care promit bani rapid și ușor sau care necesită informații personale. Cercetează întotdeauna ofertele și ai încredere în instinctele tale dacă ceva nu este în regulă.
Te simți presat/ă?
În timp ce afacerile de încredere îți oferă spațiul necesar pentru a-ți analiza opțiunile, escrocii vor crea un sentiment de urgență pentru a te presa să iei decizii rapide. Caută expresii precum „ofertă limitată în timp” sau orice situații care par prea grăbite.
Fac ei promisiuni?
Fiecare investiție vine cu un anumit nivel de risc, iar profiturile nu sunt garantate. Escrocii vor folosi un limbaj persuasiv precum „randament ridicat” sau „fără risc” pentru a vă oferi un fals sentiment de siguranță. Întotdeauna documentați-vă și puneți întrebări înainte de a lua decizii financiare.
Este neașteptat?
Ofertele reale, de obicei, nu apar de nicăieri. Acordă-ți întotdeauna timp pentru a verifica oferta și cine te contactează. Fiți atenți la apelurile telefonice nesolicitate, e-mailurile neașteptate sau mesajele de pe rețelele sociale care promovează oportunități ce par prea bune ca să fie adevărate.
Ceea ce Xe nu ți-ar cere niciodată să faci
Nu vă vom solicita niciodată informații personale sau financiare prin e-mail sau pe rețelele de socializare. Dacă avem nevoie de informații suplimentare de la dumneavoastră, vă vom trimite un e-mail cu instrucțiuni pentru încărcarea documentației prin intermediul platformei noastre.
Resurse pentru a înțelege escrocheriile
Cu cât știi mai multe despre prevenirea fraudei, cu atât mai bine. Folosește aceste resurse pentru a afla despre escrocherii.
FTC - SUA
Aflați despre escrocherii prin intermediul resurselor Comisiei Federale pentru Comerț, cum ar fi articole, ghiduri și videoclipuri. Cu actualizări regulate despre escrocheriile emergente, veți fi mereu la curent.
USA.gov
USA.gov vă arată cum să raportați escrocheriile către autoritățile locale de aplicare a legii și către FTC. Acesta oferă resurse suplimentare despre cum să evitați escrocheriile și linkuri către agenții federale și statale pentru asistență.
ScamWatch - Australia
Evaluează-ți riscul și identifică potențialele escrocherii prin intermediul ScamWatch. Oamenii pot participa la discuții comunitare despre escrocheriile cu care s-au confruntat pentru a le arăta celorlalți ce să evite.
CAFC - CA
Rămâneți la curent cu cele mai recente tactici de fraudă cu ajutorul actualizărilor de la Centrul Canadian Antifraudă. Cu informații despre escrocheriile online, escrocheriile telefonice și furtul de identitate, veți ști întotdeauna la ce să fiți atenți.
GASA
Alianța Globală Antiescrocherie colaborează cu guverne, organizații și grupuri de consumatori pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la escrocherii prin articole, prezentări și bune practici.
IC3
Dacă ați fost victima unei înșelătorii, este important să luați măsuri imediat pentru a minimiza pagubele. Depuneți o plângere direct la FBI prin intermediul Centrului pentru Reclamații privind Infracțiunile pe Internet.