Cea mai rapidă modalitate de a trimite și primi bani

Când timpul este esențial, ai nevoie ca banii tăi să te miști repede. Cu opțiuni de transfer aproape instantanee, poți avea încredere că fondurile tale vor ajunge exact atunci când ai nevoie de ele. Fără întârzieri. Nu vă faceți griji.

Gata să faci un transfer?
When will my money arrive with Xe

90% din transferuri ajung în doar câteva minute

După ce configurați transferul, veți primi o estimare precisă a timpului necesar, în funcție de monedă, destinație și metoda de plată. 90% din transferuri ajung în câteva minute, așa că te poți aștepta ca banii tăi să ajungă la destinație mai repede decât crezi.

Începeți trimiterea
Need it there fast?

Transferuri aproape instantanee prin carduri de debit și credit

Cea mai rapidă modalitate de a trimite bani în străinătate este cu un card de debit sau de credit. Ambele opțiuni livrează fonduri rapid, dar cardurile de debit au adesea comisioane mai mici. Odată ce plata este procesată, transferul este pe drum - banii vor ajunge acolo unde trebuie în cel mai scurt timp.

Experimentați transferuri rapide

Viteza începe cu plata ta

Debit or Credit Card

Card de debit

Cea mai rapidă modalitate de a trimite bani este cu un card de debit. Cu taxe mici sau inexistente, este o alegere rentabilă care oferă viteză și confort.

Banii ajung de obicei în termen de 24 de ore.

Află mai multe
Debit or Credit Card

Card de credit

Plățile cu cardul de credit sunt una dintre cele mai rapide modalități de a trimite bani. Deși se aplică o mică taxă, transferul dumneavoastră va fi în drum spre destinație în cel mai scurt timp.

Banii ajung de obicei în termen de 24 de ore.

Află mai multe
Wire Transfer

Transfer bancar

Transferurile bancare vor transfera banii de la banca dvs. la a noastră. De obicei, primim banii în 24 de ore.

Banii ajung de obicei în termen de 24 de ore.

Află mai multe
Direct Debit

Debit direct

Plățile prin debit direct preiau fonduri direct din contul dvs. bancar, oferind o modalitate simplă și convenabilă de a gestiona plățile regulate.

Banii ajung de obicei în termen de 3 zile lucrătoare.

Află mai multe

Transferul de bani cu Xe este rapid și ușor

Create account

Creează cont

Durează doar câteva minute. Tot ce ne trebuie este adresa ta de e-mail și câteva informații suplimentare.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Ofertă instantanee

Primește un curs de transfer de bani live, cel mai avantajos pentru bănci, pentru moneda aleasă.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Trimiteți bani

Adăugați toate detaliile necesare și configurați transferul. Odată ce primim fondurile, ne vom ocupa noi de restul.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Urmăriți-vă transferul

Urmărește-ți transferul la fiecare pas. Activează notificările pentru a primi actualizări despre transferul tău.

Safe, fast transfers

Viteză care nu sacrifică securitatea

Prioritizăm atât viteza, cât și securitatea în fiecare transfer. În timp ce ne asigurăm că banii dumneavoastră se mișcă rapid, luăm și toate măsurile pentru a-i proteja. Cu criptare avansată și conformitate strictă cu reglementările, fondurile și informațiile dumneavoastră personale rămân în siguranță la fiecare pas.

Începeți transferul
Track your transfer

Urmărește-ți transferul și primește actualizări în timp real

Rămâi informat pe tot parcursul transferului tău. Primește actualizări în timp real pe măsură ce fondurile tale evoluează și urmărește cu ușurință starea acestora de la început până la sfârșit. Bucură-te de liniștea sufletească știind exact unde se află banii tăi la fiecare pas.

Începeți trimiterea

De ce durează mai mult transferul meu decât era de așteptat?

We need more info

Avem nevoie de mai multe informații

Verificăm toate transferurile din punct de vedere al securității. Dacă avem nevoie de mai multe informații, vă vom trimite un e-mail, iar statusul transferului dvs. se va actualiza la „Acțiune necesară”.

The bank needs more info

Banca are nevoie de mai multe informații

Este posibil ca banca destinatarului să fie nevoită să revizuiască transferul. Dacă solicită informații, vă vom trimite un e-mail și le vom transmite băncii după ce le furnizați.

The recipient bank is processing

Banca procesează

Dacă transferul este procesat de banca destinatarului, poate dura până la 4 zile. Rețineți că numele expeditorului nu va apărea, dar Xe sau partenerul nostru va apărea.

You chose a slower way to pay

Modalitate mai lentă de plată

Transferul bancar și debitul direct durează până la 3 zile pentru a fi procesate. Pentru transferuri mai rapide, plătiți cu cardul de debit sau de credit pentru o procesare mai rapidă.

Weekends or holidays

Weekenduri sau sărbători

Transferurile pot fi întârziate în weekenduri, sărbători sau în timpul programului local de lucru. Luați în considerare acești factori atunci când trimiteți bani pentru a evita întârzierile.

Bank rejection

Respingerea băncii

Transferurile pot fi întârziate dacă banca le respinge din cauza unor detalii incorecte sau a unor probleme cu contul. Vă vom anunța dacă se întâmplă acest lucru.

Trimiteți cu încredere

Ca parte a familiei Euronet Worldwide, clienții noștri ne-au acordat încredere anul trecut pentru a procesa în siguranță transferuri internaționale de bani în valoare de peste 115 miliarde de dolari. Cu tarife excelente și comisioane mici, vă facilităm trimiterea de bani în străinătate.

Începeți

Întrebări frecvente despre timpii de transfer