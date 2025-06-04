- Home
- Platforma Xe | API de plăți încorporat și date valutare
Simplificați plățile în platforma dvs.
Deblochează puterea Xe în platforma ta pentru a simplifica modul în care afacerea ta efectuează plăți prin intermediul API-ului nostru flexibil pentru plăți, al soluțiilor ERP integrate și al instrumentelor de date valutare de renume mondial.
Încredere acordată companiilor din întreaga lume
Plăți globale simplificate
Oferiți plăți transfrontaliere fără probleme în cadrul experienței clientului. Cu API-ul nostru modern și flexibil, puteți integra plățile globale Xe direct în orice platformă pe care se bazează echipa dvs. financiară, permițându-vă să plătiți furnizorii și personalul cu un singur clic.
Proces de plată fără probleme
Xe permite un flux de lucru de plăți unic și sigur, în cadrul propriei platforme. Gata cu exportul de fișiere sau cu conectarea la portaluri externe. Și pentru că este conceput pentru afaceri, vine cu funcții inteligente, precum validarea încorporată și verificări de conformitate care detectează erorile înainte ca acestea să vă coste bani.
Date și raportare îmbunătățite
Automatizează raportarea, îmbunătățește acuratețea și elimină munca manuală din sistemele tale financiare cu ajutorul plăților globale Xe și al fluxurilor de date valutare live integrate în platforma ta.
Why businesses choose Xe
Gata cu portalurile greoaie
Înlocuiți portalurile învechite și greoaie cu o interfață curată și intuitivă, cu tot ce aveți nevoie într-un singur loc.
Încredere în fiecare tranzacție
Fondurile tale sunt protejate prin protecții reglementate, parteneri financiari de top și securitate la nivel de întreprindere, astfel încât să poți transfera bani cu încredere.
Susținut de forță și stabilitate
Xe face parte din Euronet, o companie listată la NASDAQ, cu rating de investiții, construită cu securitate, conformitate și guvernanță corporativă de nivel bancar.
Asistență la configurare și nu numai
Xe vă oferă acces la asistență tehnică dedicată și experți în plăți, astfel încât să puteți configura rapid și să rezolvați orice problemă cu ușurință, oricând apare.
Soluții create pentru companii globale
Platforme de contabilitate
Xe se integrează perfect în sistemele de contabilitate și ERP de top, precum Microsoft Dynamics 365 și Sage Intacct, oferind utilizatorilor acces integrat la plăți globale din cadrul instrumentelor pe care le utilizează deja. Și cu ajutorul API-ului nostru flexibil, orice platformă de conturi de plătire poate oferi aceeași experiență simplificată. Fără exporturi de fișiere, fără portaluri, doar plăți rapide, fără probleme și sigure.
Resurse
Vedeți cum companii precum a dvs. utilizează Xe pentru a simplifica plățile globale.
Hai să vorbim
Indiferent dacă doriți să integrați plățile în platforma dvs., să vă îmbunătățiți datele și rapoartele FX sau pur și simplu să găsiți modalități de a simplifica procesul de plăți, suntem aici pentru a vă ajuta. Contactează echipa noastră pentru a începe conversația.