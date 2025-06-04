- Home
- Integrare sistem ERP Xe Business și soluție globală de plăți - Xe
Integrare ERP perfectă
Integrare ERP pentru plăți globale
Spune adio jonglarii cu mai multe platforme pentru a executa plățile interne și transfrontaliere. Platforma noastră ușor de utilizat vă permite să trimiteți plăți rapide la nivel global către peste 190 de țări în peste 130 de monede. Gestionează-ți expunerea și nevoile valutare direct din sistemul tău ERP.
Explorează webinariile ERP și poveștile clienților
Webinarii
Aflați cum funcționează plățile noastre integrate, explorați cele mai bune practici pentru echipele financiare și descoperiți cele mai noi tehnologii pentru a debloca întregul potențial al sistemului dvs. ERP — totul la momentul potrivit pentru dvs.
Povești ale clienților
Citiți poveștile reale ale clienților pentru a vedea cum au implementat companiile soluțiile integrate de plăți și FX de la Xe în soluțiile lor ERP pentru a eficientiza procesul de plată a datoriilor.
Integrări ERP simple
Soluția noastră ERP vă permite să gestionați, să urmăriți și să plătiți cheltuielile angajaților și furnizorilor la nivel global. Lăsați transferurile de fișiere și intrările contabile manuale în urmă, deoarece Xe vă simplifică procesul contabil.
Urmărirea FX în timp real
Cu reconcilierea în timp real a conturilor de plătit, raportarea câștigurilor/pierderilor nu a fost niciodată mai ușoară sau mai precisă. În plus, fiecare plată executată prin Xe se sincronizează și se înregistrează pentru reconciliere în timp real - astfel încât totul este contabilizat acolo unde contează cu adevărat.
Puterea datelor
Capturați cursurile de schimb valutar în timp real la momentul tranzacției și utilizați analiza imediată a câștigurilor/pierderilor pentru a vă controla riscul valutar și a avea încredere că știți în ce vă băgați înainte de a executa tranzacția.
Autoritatea valutară de încredere la nivel mondial din 1993
Cu 30 de ani de experiență în furnizarea de date valutare precise și procesarea plăților comerciale transfrontaliere, Xe este liderul mondial în plățile internaționale.
Expertiză în schimb valutar și ERP
Cu peste 14,5 miliarde de dolari transferați transfrontalier în 2021, avem cunoștințele și expertiza necesare pentru a vă ajuta afacerea unică.
Plăți rapide și sigure pentru afaceri
Rețeaua de plăți extrem de rapidă a Xe are conexiuni către peste 200 de țări din întreaga lume.
Încredere de milioane de oameni pentru date valutare
Cu peste 280 de milioane de vizitatori pe Xe, suntem autoritatea mondială de încredere în materie de date despre schimbul valutar și plăți globale.
Mii de companii folosesc Xe
Oferim expertiză la peste 18.000 de utilizatori corporativi la nivel global pentru a-i ajuta să își atingă obiectivele unice de afaceri.
De ce să folosești Xe pentru afacerea ta
Cu aproape 30 de ani de experiență în domeniul valutar, rate de schimb transparente și o platformă online eficientă, facilităm gestionarea și trimiterea de transferuri internaționale de bani.
Suntem autoritatea valutară
Există un motiv pentru care peste 280 de milioane de oameni vizitează Xe în fiecare an. Oferim rate precise și soluții FX simple, cu zeci de ani de experiență.
Siguranță și securitate
Ca parte a familiei Euronet, clienții noștri au încredere în noi pentru a procesa anual peste 115 miliarde de dolari în afaceri globale. Securitatea dumneavoastră este prioritatea noastră.
Tarife competitive
Echipa noastră urmărește piața pentru tine 24/7. Folosește calculatorul nostru de curs valutar și primește actualizări atunci când ratele țintă sunt atinse.
Fără taxe surpriză
Considerăm că este esențial să vă protejăm pe ai noștri. Luați decizii informate fără o sumă minimă de transfer și cu comisioane aproape zero.
Interesat de soluțiile ERP pentru afaceri de la Xe?
Echipa noastră experimentată este pregătită să discute nevoile unice ale companiei dumneavoastră. Dacă sunteți interesat(ă) de un parteneriat cu Xe, contactați-ne. Unul dintre experții noștri în afaceri internaționale vă va ajuta cu plăcere.
Începeți ca partener cu Xe (ERP)
Împărtășește-ți interesul de a deveni partener corporativ cu Xe și vom personaliza o soluție pentru nevoile afacerii tale. Completați formularul de mai jos, iar echipa noastră de parteneriat vă va contacta în scurt timp.
Întrebări despre integrările ERP ale Xe
Soluția ERP de la Xe ajută companiile să gestioneze plățile internaționale direct de pe platforma lor ERP. Automatizați tranzacțiile globale, datoriile și sarcinile de reconciliere în peste 190 de țări și peste 130 de monede.
Xe se integrează în prezent cu platforme ERP populare, inclusiv Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance și Sage Intacct.
Xe ajută afacerea ta să elimine nevoia de platforme multiple sau de transferuri manuale de fișiere. Obțineți acces la urmărirea FX în timp real, raportarea câștigurilor/pierderilor și o eficiență sporită cu soluțiile noastre ERP.
Integrările ERP ale Xe simplifică și eficientizează operațiunile afacerii tale, cum ar fi urmărirea cheltuielilor globale, raportarea câștigurilor/pierderilor și încărcarea fișierelor.
Procese simplificate de plată a datoriilor
Urmărirea tranzacțiilor în timp real
Reducerea introducerii manuale a datelor
Management îmbunătățit al riscului valutar