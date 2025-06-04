Xe Currency Converter

Check live foreign currency exchange rates

Din

1$

În

0.85

1.00 USD = 0.85808140 EUR

Cursul mediu de piață la 02:08 UTC

Trimite bani

Discutați astăzi cu un expert valutar. Putem bate cursurile concurenților.

Programați un apel

Pentru convertorul nostru folosim cursul mediu de piață. Acesta este doar în scop informativ. Nu vei primi acest curs când trimiți bani. Conectează-te pentru a vedea cursurile de transfer

Știai că poți trimite bani în străinătate cu Xe?

Înscrie-te astăzi
XE Logo

Cursuri de schimb valutar în timp real

Compară peste 100 de valute în timp real și găsește momentul potrivit pentru a transfera fonduri

Cantitate
Grafic (24h)
1
Adăugați monedă

Gestionează-ți valutele din mers cu aplicația Xe

Are tot ce ai nevoie pentru transferuri internaționale de bani — ușor, sigur și cu comisioane mici, începând de la 0 USD.
Descărcați aplicația

Instrumente valutare Xe

Informații FX, indicatori avansați, fluxuri de știri live și tablouri de bord personalizabile

Transferuri internaționale

Trimiteți bani către 190 de țări, în 130 de valute. Bucură-te de modalități flexibile de a trimite și primi bani.
Află mai multe

Alerte de evaluare

Setați alerte gratuite privind cursul pentru orice pereche valutară. Vă vom anunța la tariful dorit.
Află mai multe

Cursuri valutare istorice

Analizați tendințele cursurilor pentru orice monedă pe parcursul a câteva zile, săptămâni, luni sau ani. Obțineți un flux valutar automat prin intermediul API-ului Xe Currency Data.
Află mai multe

Calculator IBAN

Caută și validează IBAN-ul tău (Numărul Internațional de Cont Bancar) pentru a te asigura că transferul tău este trimis la destinația corectă.
Află mai multe

Actualizări valutare prin e-mail

Primește zilnic o analiză a piețelor, a cursurilor de schimb valutar și a știrilor direct în căsuța ta poștală.
Află mai multe

API-ul de date valutare Xe

Furnizarea de cursuri de schimb valutar de calitate comercială pentru peste 3000 de companii din întreaga lume

Cea mai fiabilă sursă de date valutare din lume

API-ul nostru pentru cursul de schimb oferă date în timp real, precise și fiabile pentru sute de valute. Ratele proprietare Xe provin direct de la furnizori de date financiare și bănci reputate.
Află mai multe 

GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Încredere acordată de
Shopify color logo
Clearbooks color logo
Vistaprint color logo

Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume

Xe pentru afaceri

Plățile globale pentru afaceri simplificate.

Indiferent dacă aveți nevoie să efectuați plăți transfrontaliere sau să aveți nevoie de soluții de gestionare a riscului valutar, vă putem ajuta. Programați transferuri internaționale în peste 130 de valute din peste 190 de țări.

Plăți pentru afaceri

Destinații pentru trimiterea de bani

Conectarea lumii

ae

Trimiteți bani către Emiratele Arabe Unite

al

Trimiteți bani către Albania

am

Trimiteți bani către Armenia

ar

Trimiteți bani către Argentina

au

Trimiteți bani către Australia

az

Trimiteți bani către Azerbaidjan

ba

Trimiteți bani către Bosnia și Herțegovina

be

Trimiteți bani către Belgia

bb

Trimiteți bani către Barbados

bd

Trimiteți bani către Bangladesh

bg

Trimiteți bani către Bulgaria

bh

Trimiteți bani către Bahrein